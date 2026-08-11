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    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    “Es un honor que los analistas que mejor conocen esta industria reconozcan el rumbo que hemos trazado", dijo el CEO de la forestal.

    Por 
    Patricia San Juan
    Cristián Infante, CEO de Arauco

    La agencia de reporte de precios, noticias y análisis de mercado de commodities, Fastmarkets nombró a Cristián Infante de la forestal Arauco como el CEO del año en América Latina 2026, distinción que el ejecutivo recibió hoy en el marco de la conferencia anual Fastmarkets Forest Products Latin America Conference, que se está realizando entre el 10 y el 12 de agosto en Brasil.

    “Es un honor que los analistas que mejor conocen esta industria reconozcan el rumbo que hemos trazado. Pero más que un logro, lo veo como una responsabilidad: la de seguir proyectando la solidez de Arauco en el tiempo y mantenernos a la altura de las expectativas que el mercado ha depositado en nosotros”, señaló Infante.

    El Proyecto Sucuriú, que desarrolla Arauco en Brasil, ocupó un lugar destacado en este reconocimiento, al ser una iniciativa que el mercado ha recibido con notable optimismo. Los analistas consideran que representa un paso decisivo para consolidar a Arauco entre los principales proveedores mundiales de celulosa, reforzando la capacidad de la empresa para una expansión sostenida en el largo plazo, dijo Arauco en un comunicado.

    El premio fue entregado hoy en Sao Paulo, en una sesión especial en la que Infante compartió su visión sobre el futuro de la industria y la estrategia de crecimiento de Arauco a nivel global.

    La Fastmarkets Forest Products Latin America Conference es un foro anual de la industria forestal en América Latina, reuniendo a más de 400 ejecutivos de más de 30 países entre productores, inversionistas, procesadores y proveedores de servicios del ecosistema de celulosa, papel y packaging.

    Más sobre:AraucoCristián InfanteEjecutivosFastmarkets

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