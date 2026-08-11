Spotify lanzará etiquetas para identificar a artistas creados con inteligencia artificial
A partir de septiembre, la plataforma incorporará la insignia "AI Persona" en perfiles y playlists, excluyendo por defecto estas producciones de las recomendaciones personalizadas de los usuarios.
Spotify anuncia una nueva etiqueta para identificar identidades de artistas generadas con IA, llamada AI Persona. La etiqueta busca dar más transparencia a los usuarios cuando un perfil de artista presenta una identidad humana generada con IA en lugar de una persona real.
A partir de mediados de septiembre, la etiqueta comenzará a aparecer en dispositivos móviles en el perfil del artista, tanto en el banner como en la sección Acerca de, en Search y junto a las canciones dentro de playlists. Por defecto, la música de perfiles etiquetados como AI Persona quedará fuera de las recomendaciones personalizadas.
Así, a partir del 11 de agosto, los artistas podrán indicar a través de Spotify for Artists que su perfil representa una AI Persona.
Spotify no dependerá únicamente de esta declaración y también utilizará revisión humana junto con herramientas de investigación basadas en IA para aplicar la etiqueta.
De esta manera, los artistas cuyos perfiles sean etiquetados por Spotify recibirán una notificación y tendrán la posibilidad de hacer la declaración ellos mismos o apelar la decisión.
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