Spotify lanzará etiquetas para identificar a artistas creados con inteligencia artificial

El dominio global del K-pop: Los artistas más seguidos en Spotify 2025.

Spotify anuncia una nueva etiqueta para identificar identidades de artistas generadas con IA, llamada AI Persona. La etiqueta busca dar más transparencia a los usuarios cuando un perfil de artista presenta una identidad humana generada con IA en lugar de una persona real.

A partir de mediados de septiembre, la etiqueta comenzará a aparecer en dispositivos móviles en el perfil del artista, tanto en el banner como en la sección Acerca de, en Search y junto a las canciones dentro de playlists. Por defecto, la música de perfiles etiquetados como AI Persona quedará fuera de las recomendaciones personalizadas.

Así, a partir del 11 de agosto, los artistas podrán indicar a través de Spotify for Artists que su perfil representa una AI Persona.

Spotify no dependerá únicamente de esta declaración y también utilizará revisión humana junto con herramientas de investigación basadas en IA para aplicar la etiqueta.

De esta manera, los artistas cuyos perfiles sean etiquetados por Spotify recibirán una notificación y tendrán la posibilidad de hacer la declaración ellos mismos o apelar la decisión.