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    Culto

    Spotify lanzará etiquetas para identificar a artistas creados con inteligencia artificial

    A partir de septiembre, la plataforma incorporará la insignia "AI Persona" en perfiles y playlists, excluyendo por defecto estas producciones de las recomendaciones personalizadas de los usuarios.

    Por 
    Equipo de Culto
    El dominio global del K-pop: Los artistas más seguidos en Spotify 2025.

    Spotify anuncia una nueva etiqueta para identificar identidades de artistas generadas con IA, llamada AI Persona. La etiqueta busca dar más transparencia a los usuarios cuando un perfil de artista presenta una identidad humana generada con IA en lugar de una persona real.

    A partir de mediados de septiembre, la etiqueta comenzará a aparecer en dispositivos móviles en el perfil del artista, tanto en el banner como en la sección Acerca de, en Search y junto a las canciones dentro de playlists. Por defecto, la música de perfiles etiquetados como AI Persona quedará fuera de las recomendaciones personalizadas.

    Así, a partir del 11 de agosto, los artistas podrán indicar a través de Spotify for Artists que su perfil representa una AI Persona.

    Spotify no dependerá únicamente de esta declaración y también utilizará revisión humana junto con herramientas de investigación basadas en IA para aplicar la etiqueta.

    De esta manera, los artistas cuyos perfiles sean etiquetados por Spotify recibirán una notificación y tendrán la posibilidad de hacer la declaración ellos mismos o apelar la decisión.

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