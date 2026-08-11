Dirigentes y jugadores lo miran de reojo: la frase de Marcelo Díaz sobre Michael Clark que le pasa la cuenta en la U

La historia de la frase de Marcelo Díaz sobre Michael Clark: del registro en el CDA a su reiteración pública en Quilín. Foto: @udechile

Marcelo Díaz ha vivido meses tensos en la U. Este lunes, explicando su frase sobre Michael Clark, casi cuatro meses después, el volante hizo una autocrítica. Su cuestionamiento, eso sí, se centró en que fue un momento que no debió hacerse público. “Está claro que ese registro no tuvo que haber salido. Es un tema comunicacional, pero lo que pasa en el club se debe quedar en el club. Mis palabras se entienden de otra forma”, señaló.

“A la gente de la U que me enjuicia por mis palabras les pido disculpas. No lo hice con la intención de perjudicar. Soy una persona que se desvive por la U. Capaz que la cagué, sí. Esa es la autocrítica, pero el fundamento, a lo que iba, es que el club funciona”, agregó.

Díaz tomó la palabra durante la actividad de despedida de Clark, quien anunció su salida justo semanas antes de ser formalizado. Frente al plantel, Carepato recordó una de las ideas que el ingeniero había planteado al asumir la presidencia de la concesionaria.

“Siempre recuerdo unas palabras que dijiste al principio de asumir, que era ordenar la casa”, afirmó el mediocampista. “Y yo creo que la casa se ordenó”, añadió.

El capitán también destacó la situación económica de Azul Azul. “Como dices tú, económicamente y deportivamente hablando, volvimos a situar a la U donde sí merece estar y tenemos que seguir construyendo esto más arriba”, sostuvo.

Sin embargo, esa no fue la única intervención. Ese mismo día, el volante hizo otra valoración pública sobre la gestión de Clark. Fue en la rueda de prensa antes del Clásico Universitario. “Michael nos comentó la noticia de forma personal. Le deseamos lo mejor y le agradecemos muchísimo su gestión. A mí me quedó grabada una frase que él dijo: ‘Vengo a ordenar la casa’. Muchos nos reíamos de esa frase, pero finalmente fue lo que hizo: ordenó el club. Hoy, el club está muy sólido económica y deportivamente. Entonces, hay que agradecer su gestión”, declaró.

Marcelo Díaz y Michael Clark. Foto: @udechile

También reveló qué le comentó personalmente a Clark. “Le dije a Michael que ahora le toca disfrutar de su familia, que vaya a su casa a estar tranquilo y que se preocupe de lo más importante que tenemos los seres humanos: la familia”, señaló.

La posición actual del volante sobre el exdirigente es distinta. En la entrevista conocida esta semana al medio Balong, Díaz aseguró que en 2025 planteó que Clark debía dejar la presidencia. “Cuando esto empieza a salir el año pasado, yo les dije internamente que Clark tiene que dejar de ser el presidente, por lo que se venía. Iba a ser feo y les dije que vamos a terminar todos manchados”, afirmó.

También sostuvo que el extimonel de Azul Azul inicialmente se había opuesto a su regreso a Universidad de Chile. “Manu (Manuel Mayo), a quien respeto mucho y le tengo aprecio, fue quien peleó para que yo volviera a la U. Clark no me quería. Cuando estuvo de frente conmigo me dijo que le tapé la boca. Es obvio que alguien, no sé quién, le habló mal de mí. Él era la cara visible, pero hoy es obvio que no tomaba las decisiones. No sé quién no me quería”, reveló.

Su posición, sin embargo, no pasó inadvertida en el plantel estudiantil. Varios jugadores lo miran de reojo por entrometerse en temas que nos les compete considerando que Fernando Gago ha insistido en enfocarse en lo deportivo. Por su parte, la directiva considera innecesaria sus declaraciones contra Michael Clark considerando que la institución sortea un grave momento institucional que debe ser tratado con cautela.