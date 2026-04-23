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    El mensaje de Marcelo Díaz en la U antes del Clásico Universitario: “No hay que darle el beneficio de la duda a los árbitros”

    El capitán del cuadro estudiantil laico se refiere a las claves del tradicional encuentro ante la UC.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El mensaje de Marcelo Díaz en la U antes del Clásico Universitario: “No hay que darle el beneficio de la duda a los árbitros”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Marcelo Díaz anticipa el Clásico Universitario. Este sábado, a las 18 horas, la U recibe a la UC en el Estadio Nacional. El capitán del cuadro laico compara cómo llegan los equipos. “Católica está en una situación que nos gustaría, compitiendo internacionalmente. La seguidilla de partidos está, pero me encantaría que nosotros la tuvieramos. Ojalá este fin de semana podamos marcar diferencias”, dijo.

    En esa línea, Carepato se cuadró con lo dicho este miércoles con Gabriel Castellón sobre la labor de los jueves. “Ojalá que el arbitraje no influya y los jugadores marquemos lo que pasa en la cancha. No hay que darle el beneficio de la duda a los árbitros para que tomen sus decisiones”, comentó.

    Por su parte, el técnico Fernando Gago anticipó las claves del encuentro. “Va a depender muchísimo de la situación del juego. Un factor fundamental es la competencia de los dos equipos. A partir de eso tienen una forma de jugar y sobre eso se da el partido. Es muy difícil sabe lo que puede pasar; sí entendemos que hay facetas. A veces atacas, otras defiendes. Tienes el control y a veces no. El fútbol y un clásico se divide por momentos que hay que aprovechar”, señaló.

    Díaz anticipó el clásico ante la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La salida de Clark

    Este jueves fue un día movido en el CDA. Michael Clark anunció su renuncia a la presidencia de Azul Azul. En la rueda de prensa, Díaz valoró los años del ingeniero al mando de la concesionaria. “Durante los últimos cinco años me quedó grabada una frase que él dijo: venía a ordenar la casa. Muchos nos reíamos, pero fue lo que hizo. Hoy el club está muy solido economicamente y deportivamente”, apuntó.

    El volante dio a conocer lo que le dijo al economista en su diálogo. “Que ahora le toque ir a disfrutar de su familia, estar tranquilo en su casa y se preocupe de lo más importante”, puntualizó.

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