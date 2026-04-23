Retornos, presiones y una cuenta pendiente entre Gago y Medel: los detalles que marcarán el Clásico Universitario

La U y la UC se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Universitario. El partido se disputará este sábado a las 18 horas en el Estadio Nacional. El duelo tendrá un condimento adicional que trasciende lo futbolístico: el reencuentro entre Fernando Gago y Gary Medel. El Pitbull volverá a las citaciones en el cuadro precordillerano. En la U, por su lado, el retorno de Charles Aránguiz es la principal novedad. Eduardo Vargas, en tanto, trabaja con la intención de poder superar sus problemas musculares.

El actual técnico de Universidad de Chile y el volante de Universidad Católica protagonizaron una relación conflictiva durante su etapa en Boca Juniors, que terminó con un quiebre público y la salida anticipada del futbolista chileno del club argentino. A casi un año y medio, ambos volverán a coincidir en una cancha. Ahora desde veredas opuestas.

La historia entre los dos se desarrolló en un contexto de crisis deportiva e institucional en el conjunto xeneize. El Pitbull, uno de los jugadores de más edad en el equipo, perdió protagonismo con la llegada de Gago al banco y terminó apartado del grupo en el tramo final de la temporada 2024.

De jugar poco a entrenar aparte

La tensión comenzó a gestarse en octubre de ese año, cuando Gago asumió como entrenador de Boca en reemplazo de Diego Martínez. Desde su presentación, el exmediocampista dejó en claro que su gestión se basaría en el rendimiento y no en la trayectoria. “Hablé grupalmente con todos. Las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan para los referentes es que entrenen todos a la par. Acá nadie va a jugar por el nombre. El que entrene al máximo y dé todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo”, señaló en su primera conferencia.

El mensaje fue directo para los jugadores con mayor experiencia, entre ellos Medel. El exseleccionado nacional había regresado a Boca con la intención de repetir el impacto que tuvo en su primera etapa, pero su segundo ciclo estuvo marcado por lesiones y un rendimiento irregular.

Con el paso de las semanas, el panorama se volvió más complejo. El chileno dejó de ser considerado como titular y comenzó a perder terreno en la rotación del equipo. En la defensa, Gago priorizó a futbolistas como Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Cristián Lema, relegando al Pitbull a un rol secundario.

Medel y Gago en su etapa en Boca Juniors.

En ese escenario, el volante apenas sumó minutos en la recta final del campeonato. En los últimos 11 partidos dirigidos por el técnico, fue utilizado en solo dos ocasiones y acumuló 41 minutos en cancha, sin titularidades.

La pérdida de protagonismo derivó en un deterioro progresivo de la relación. El cuerpo técnico tomó la decisión de apartar a Medel de los entrenamientos cuando restaban dos fechas para el cierre de la liga transandina. El futbolista pasó a trabajar de forma diferenciada, una medida que evidenció el distanciamiento entre ambas partes.

Semanas después, el club resolvió facilitar la salida del futbolista antes del término de su contrato, que se extendía hasta fines de 2025. El chileno rescindió su vínculo y regresó a Universidad Católica como jugador libre.

“Hombre raro”

El conflicto también estuvo marcado por diferencias en la forma de trabajo. Durante su paso por Boca, Gago implementó un sistema de control físico estricto, con evaluaciones permanentes sobre el peso y la condición de los jugadores. Lo mismo que hoy realiza en la U. El criterio era claro: el físico era un requisito indispensable para competir.

“El que no esté en peso, no juega”, fue el principio aplicado por el entrenador, en línea con los métodos que adoptó durante su etapa como futbolista en Europa.

El episodio también dejó declaraciones que reflejaron el clima interno. El exfutbolista Waldo Ponce, cercano a Gary Medel, reveló una conversación con el volante en la que entregó su percepción sobre el entrenador. El Pitbull, según el exdefensor, describió a Gago como “un hombre un poco raro”. La frase se transformó en una síntesis de las diferencias personales.

Tras su salida de Boca, Gary Medel recuperó continuidad en San Carlos de Apoquindo. Fernando Gago, en tanto, asumió Necaxa y luego a la U. En el CDA su llegada implicó cambios en la estructura de trabajo y en la dinámica interna del plantel, manteniendo la misma línea de exigencia que aplicó en su etapa en Argentina.

De hecho, para el Clásico Universitario aun no define la formación. Otra situación que ha sido característica en su carrera. “Logramos una intensidad de entrenamiento en la que todos saben que si se entrenan bien en la semana, tienen posibilidad de pelear un lugar en el 11 y eso creo que al futbolista le genera ilusión”, explicó este miércoles.

Ahora, ambos se preparan para reencontrarse en uno de los partidos más tradicionales del fútbol chileno. Este sábado, en el Estadio Nacional, Gago y Medel volverán a verse frente a frente.

Presión a los árbitros

Al mismo tiempo, Gabriel Castellón presionaba a los jueces de cara al duelo. Lo hizo a las horas de que El Deportivo publicara que Diego Flores será el árbitro del partido. “Lamentablemente han errado mucho a la hora de tomar decisiones (los árbitros), creo que tratan de ser objetivos, pero son muy distintos los criterios que han mostrado”, lanzó el arquero estudiantil.

Pero sus dichos no quedaron ahí. El nacido en Valparaíso continuó con su crítica y enfatizó que “para nosotros idealmente es que se hable siempre de fútbol, que no se hable de las polémicas o si los árbitros aciertan o no, pero nos queda como jugadores que traten que su objetividad sea pareja para todos, no para unos equipos sí y otros no, ni dependiendo del partido que se está jugando, sino que sea siempre el mismo criterio”.