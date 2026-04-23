Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount que creará gigante de la industria audiovisual

Los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aprobaron la venta de la empresa a Paramount Skydance (Paramount) por US$111.000 millones, operación que creará un gigante de la industria audiovisual al fusionar a las compañías dueñas de los dos estudios más importantes de Hollywood y los mayores conglomerados televisivos de Estados Unidos.

Se prevé que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias, dijo WBD en un comunicado.

El acuerdo establece que los accionistas de WDB recibirán US$31 en efectivo por cada acción. Sin embargo, en la junta los accionistas rechazaron simbólicamente los millonarios bonos de compensación previstos para los ejecutivos de WDB, incluido el de su CEO, David Zaslav, los que deberán ser definidos por el directorio.

Riesgos

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señaló que “la ratificación por parte de los accionistas de Warner Bros. para la megafusión de $110.000 millones con Paramount Skydance marca un hito en la consolidación del sector mediático, aunque el mercado mantiene una cautela justificada frente a los significativos obstáculos de ejecución y regulación que restan”.

Añadió que mientras que el precio de $31 por acción ofrece una salida atractiva para el capital de WBD, el rechazo simbólico al paquete de compensación de David Zaslav subraya una creciente presión de los inversionistas institucionales por una mayor disciplina fiscal y gobernanza en medio de una integración de tal magnitud.

En este sentido sostuvo que “desde una perspectiva de riesgo, el foco se desplaza ahora hacia el escrutinio antimonopolio en Estados Unidos y la Unión Europea con una cláusula de rescisión de $7.000 millones y una férrea oposición política y creativa en Hollywood”. Afirmó que “el éxito de esta operación depende de la capacidad de convencer a los reguladores de que la fusión no sofocará la competencia en un ecosistema de streaming ya saturado”.

De acuerdo a un comunicado de la empresa David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros.Discovery destacó que “la aprobación de los accionistas de hoy representa otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas. Continuaremos trabajando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de última generación”.

Según el recuento preliminar de votos de la junta extraordinaria los accionistas de WBD votaron mayoritariamente a favor de la adopción del acuerdo de fusión con Paramount y los resultados finales de la votación están sujetos a la certificación del inspector electoral independiente de la compañía y se presentarán ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), precisó la compañía.

Disputa con Netflix

La operación se da luego que en febrero Netflix decidiera abandonar su disputa por WBD. La propuesta Netflix consistía en adquirir los activos de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery por alrededor unos US$82,7 mil millones de valor empresarial, a un precio de US$27,75 por acción acordado por las partes.

Posteriormente, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil que valoró a Warner Bros. Discovery en aproximadamente US$108,4 mil millones totales, con un precio de US$30 por acción en efectivo, pero por toda la empresa, incluidas sus redes de televisión de pago como CNN, TBS y TNT. Luego elevó su oferta a US$31 por acción, propuesta que fue aprobada por el directorio de WBD.