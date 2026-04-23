SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    “Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!”, afirmó Trump a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este jueves en que hay divisiones internas entre la cúpula política de Irán, al tiempo que ha reiterado que Estados Unidos mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho está “totalmente sellado”.

    “Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!”, ha afirmado el dirigente estadounidense en un mensaje en redes sociales en el que reitera que hay “luchas internas” en la República Islámica.

    Según Trump, la división se produce entre “los duros”, que afirma que están “perdiendo en el campo de batalla”, y la facción de “moderados”, “que en realidad no son tan moderados, pero están ganando respeto”.

    De esta forma, el presidente estadounidense ha vuelto a hacer mención a esas supuestas grietas internas en Irán, motivo que adujo para extender de forma indefinida la tregua a la guerra, pese a que hasta entonces rechazaba prorrogar el alto el fuego. Trump apuntó que mantendrá el cese a los ataques hasta que las autoridades iraníes presentaran una propuesta y concluyan las negociaciones.

    El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército norteamericano mantiene un “control total” sobre el estrecho de Ormuz. “Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está ‘completamente sellado’, hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo”, ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce Estados Unidos se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    Funcionarios de Contraloría fiscalizan en La Moneda pagos y otros gastos asociados a la OPE

    Dos secuestros en 24 horas: delincuentes piden rescate por empresario y se conocen detalles de nuevo caso en Estación Central

    Lo más leído

    1.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    2.
    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    3.
    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    4.
    El Gobierno de Milei veta a toda la prensa el acceso a la Casa Rosada

    El Gobierno de Milei veta a toda la prensa el acceso a la Casa Rosada

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”
    Chile

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones
    Negocios

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount que creará gigante de la industria audiovisual

    SMU elige a su nuevo directorio y aprueba plan de recompra de acciones

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares
    El Deportivo

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares

    Retornos, presiones y una cuenta pendiente entre Gago y Medel: los detalles que marcarán el Clásico Universitario

    Las emotivas palabras de Marcelo Díaz para Michael Clark tras su renuncia a Azul Azul

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros
    Cultura y entretención

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán
    Mundo

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano