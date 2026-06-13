Las huellas en Chile del “Yefri”, el escurridizo líder de las extorsiones del Tren de Aragua

La base de operaciones de Jefrey Jesús Miranda Pinto (31), alias “Yefri”, era un salón de pool ubicado frente a la Usach . Ahí fue donde planeaba sus próximos movimientos delictuales, principalmente extorsiones de locales nocturnos. Lo suyo en Chile era la vida de noche.

La huella del “Yefri” no pasó desapercibida en Chile. Como si se moviera en la clandestinidad, instaló sus bases para un lucrativo negocio del Tren de Aragua relacionado a amenazas, creando redes y posicionando su apodo entre los integrantes del grupo venezolano.

Su nombre saltó en las alertas policiales cuando los detectives penetraron la última arista que indagó la PDI respecto a extorsiones y lavado de activos, denominado como Operación Tokio. Allí, la célula que dirigía el “Yefri” -identificada como “Los Shelbys”- extorsionaba a productores nocturnos, administradores y Djs. Nadie podía ejecutar acciones sin que “Yefri” diera su visto bueno.

De acuerdo a los registros de la PDI, “Yefri” estuvo en Chile en los años más candentes del Tren de Aragua, entre 2019 y 2023 . Fue más o menos en ese período donde también estuvieron Carlos “Bobby” Gómez y Larry “Changa” Álvarez, dos pesos pesados de la organización.

Según las mismas fuentes, “Yefri” se movía entre Santiago Centro, Estación Central y los locales nocturnos de origen venezolano de Vicuña Mackenna. Donde se escuchara rumba, como dicen los venezolanos, “Yefri” estaba metido.

Residió en la comuna de Santiago y era común verlo en el pool que está ubicado en calle Víctor Jara N° 3452, Estación Central, y que fue allanado por la PDI en 2024.

Conocedores de la causa afirman que el inmueble terminó siendo parte del Tren de Aragua. En su interior se hacían after parties que organizaban capitanes de la banda, como Jesús Alejandro Astudillo Lárez, uno de los hombres fuertes de “Yefri” y quien estaba por debajo de él en la pirámide delictual.

“Este lugar funcionaba como un punto de encuentro habitual para sus integrantes, facilitando la coordinación de actividades delictivas y el fortalecimiento de los vínculos existentes entre los distintos miembros de la organización”, dice un informe policial revisado por La Tercera. Detectives de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico) confeccionaron un detallado informe donde, de manera cronológica, reconstruyen el paso del Tren de Aragua en Chile.

Los lazos de “Yefri”, quien se autobautizó como “Shelby” por la serie de la mafia inglesa Peaky Blinders, quedan claros en ese informe. Allí se estableció que su número de contacto apareció en el teléfono de Josué David Ramírez Oliveros, sujeto venezolano y uno los imputados por el homicidio del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez, ocurrido en Quinta Normal en 2024. Lo mismo pasó al revisar el móvil de Edward González Araujo, imputado por secuestro, tráfico de drogas y asociación ilícita, en hechos ocurridos en la capital entre 2023 y 2024. Tener el número de “Yefri” era un lugar común entre estos delincuentes.

Fue ese mismo entusiasmo por la vida nocturna el que terminó marcando su salida del país. Según fuentes policiales, su salida estuvo marcada por un asesinato cometido en 2022 a un productor nocturno que no quiso alinearse. Al igual que sus amigos Larry Changa y Carlos Bobby, decidió irse del país antes de ser atrapado por la policía. Se fue con su familia, pero dejó amigos.

A diferencia de sus pares, “Yefri” se movió con mayor sigilo. De hecho, según testigos reservados del caso, cuando hacía videollamadas mantenía su cara oculta. “Es de contextura gruesa, tez morena y tendría tatuajes en su cuerpo. Sin embargo, no pude observar su rostro, por cuanto lo mantenía oculto”, dijo un testigo ante la policía.

Cuando vio que los operativos policiales podían cercar su estadía, prefirió emprender el rumbo de vuelta. Eso sí, como su nombre ya estaba instalado en el mercado delictual, vio que podía seguir ejerciendo su negocio virtualmente a través de sus “jefes de plaza”. Ese resguardo lo llevó a que hoy se encuentre en libertad, a diferencia de Bobby y Changa.

Todos los casos se conectan

Para los detectives, todos los casos en donde está involucrado el Tren de Aragua están conectados al menos por un sujeto en común. Así lo subraya a La Tercera el jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, Hassel Barrientos.

Si bien no hay antecedentes que permitan unir al “Yefri” con, por ejemplo, el crimen del teniente Ronald Ojeda, sí es posible, dice Barrientos, que supiera del hecho: “Es probable que supo o que conoce a los autores materiales. Estas estructuras funcionan así”.

En efecto, de acuerdo a un productor de eventos de una discoteca de Concepción, que denunció ser víctima de extorsión, recibió un llamado de “Yefri”, quien se presentó como líder de “Los Piratas”, grupo que estuvo detrás del crimen de Ojeda.

Para esas fechas, fines de 2024, año donde las extorsiones encontraron su peak, “Yefri” usaba un teléfono con prefijo de España. Aunque también lo ha hecho con números de Estados Unidos, en un teléfono con una foto de Osama Bin Laden. Esa víctima extranjera, que declaró ante la PDI el 30 de marzo de este año, terminó yéndose de Chile por miedo. El episodio dio cuenta de que “Yefri” también movió redes en regiones.

“El ‘Yefri’ para nosotros es un sujeto de interés. Es como un Carlos Bobby en la jerarquía, pero en la línea de las extorsiones”, comenta Barrientos. Eso sí, recuerda que el sujeto está vinculado por liderar el secuestro de un productor de eventos nocturnos venezolano en 2023. Lo raptaron y lo mantuvieron amenazado en un lugar de cautiverio. Fue liberado luego de que la familia pagara US$ 50 mil en criptomonedas a una cuenta en Estados Unidos . El que daba las órdenes por teléfono era “Yefri”.

Sus cercanos en Chile, comenta Barrientos, eran Carlos Bobby, Pablo José León Flores “Echenique” y Ender Alexis Rojas Montana, entre otros. “ Cuando estuvo en Chile ya era líder, siempre por las extorsiones y exigiendo pagos ”, añade Barrientos.

Otro de los sujetos que es blanco de la policía en la actualidad es un sujeto apodado como Kevin “La Muerte”, otro delincuente con rango de líder. Él mantenía “tomados” a todos los lanzas del Persa Biobío y a los motochorros de Santiago Centro. Todos debían pagarle una “vacuna” si querían seguir ejerciendo sus robos. En caso contrario, “habrá plomo”, decían las amenazas. Al igual que “Yefri”, “La Muerte” también arrancó del país .

Doce días después de que “Yefri” cumpliera 31 años, lo que ocurrió el 21 de mayo, recibió un balde de agua fría en Venezuela. La PDI había reventado uno de sus principales negocios en Chile y sus capitanes habían caído presos. Sin embargo, dicen quienes conocen de su historial, sus tentáculos en Chile no se han cortado del todo.