Diputados UDI piden a Presidente Kast promover durante su viaje a Perú la reactivación de Prosur con gobiernos afines de la región

La bancada de diputados de la UDI solicitó este lunes al Presidente José Antonio Kast que aproveche su participación en el cambio de mando en Perú, al que asistirá este martes, para impulsar la reactivación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) junto a gobiernos afines de la región.

El llamado fue realizado por el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, y el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristóbal Martínez, quienes instaron al Mandatario a promover y liderar la reactivación del bloque, luego de que el expresidente Gabriel Boric decidiera retirar a Chile de la instancia en abril de 2022, a menos de un mes de asumir el gobierno.

Esa decisión, sostuvieron los legisladores, “evidenció el carácter ideológico” con que la administración anterior abordó la política exterior.

Durante la ceremonia de cambio de mando en Perú, donde este martes asumirá la Presidencia Keiko Fujimori, Kast sostendrá una serie de encuentros con otros jefes de Estado, entre ellos Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia). A juicio de los diputados, ese escenario representa una oportunidad para promover la reactivación de Prosur, considerando la cercanía ideológica entre esos gobiernos.

“La política exterior debe estar al servicio de los intereses permanentes de Chile y debemos aprovechar todas las oportunidades que contribuyan al desarrollo, la integración y el bienestar de nuestro país”, afirmaron Ramírez y Martínez al justificar su solicitud al jefe de Estado.

Los parlamentarios agregaron que “lamentablemente, esa visión estuvo ausente durante la administración anterior, lo que significó perder cuatro años de un trabajo serio y coordinado con nuestros países vecinos”.

En esa línea, sostuvieron que “hoy que existe una convergencia de visiones entre distintos gobiernos de la región, resulta fundamental recuperar espacios como el Prosur o trabajar en una nueva instancia de similares características, que permita enfrentar en conjunto los desafíos del continente y generar mayores oportunidades para cada uno de los países”.

Asimismo, Ramírez y Martínez reiteraron que “tenemos una oportunidad histórica para que Chile recupere el liderazgo regional que perdió durante los últimos años”, asegurando que el Presidente Kast “cuenta con el reconocimiento y las relaciones internacionales necesarias como para encabezar un nuevo proceso de integración entre los países que hoy comparten una visión común”.

Los diputados concluyeron que “no podemos volver a renunciar al rol protagónico que históricamente tuvimos en la región. Por eso, si existe una oportunidad para fortalecer la cooperación con nuestros vecinos y avanzar en una agenda común, debemos asumir ese desafío pensando siempre en los intereses de los chilenos”.

Cabe señalar que Prosur fue un mecanismo de coordinación regional creado en 2019 por los entonces presidentes Sebastián Piñera e Iván Duque. Con el paso de los años perdió impulso debido a los cambios de signo político de los gobiernos de la región.