Investigan hallazgo de cuerpo calcinado de mujer en sitio eriazo de Vicuña

Personal de la PDI y de la Fiscalía de Coquimbo indagan el hallazgo del cuerpo de una mujer que fue encontrado calcinado al interior de un sitio eriazo en la comuna de Vicuña.

Según se conoció, los restos se encontraban en las cercanías de la sede social de la población Manuel Rodríguez de esa localidad de la Región de Coquimbo.

Hasta el lugar se traslado el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, desde donde se ordenó las pericias de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de La Serena.

En el lugar, el fiscal ECOH Carlos Vidal agregó que, junto a las labores de la policía civil, “se instruyó al Servicio Médico Legal (SML) realizar la autopsia del cuerpo, a fin de desarrollar la investigación correspondiente”.