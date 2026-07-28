Metro confirma que Línea 5 operará parcialmente este martes: revisa las estaciones que estarán funcionando

Un vagón completamente destruido, once personas afectadas por el humo, además de la interrupción en hora punta en el transporte capitalino que perjudicó el retorno a casa de miles de usuarios, fue el saldo de un incendio ocurrido en la estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago que comenzó pasadas las 17.00 horas de este lunes.

A raíz del hecho, la empresa comunicó que este martes el referido recorrido iniciará sus operaciones con un servicio parcial, mientras continúan las inspecciones técnicas a la infraestructura afectada por el siniestro.

Cerca de las 22.20 horas, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dio por finalizadas las labores de emergencia y entregó la estación al personal de Metro.

“Tras recibir la estación por parte de Bomberos, nuestros equipos técnicos iniciaron las revisiones de la infraestructura y de las vías”, señaló la compañía a través de una declaración oficial.

Para la jornada de este martes, el servicio en la Línea 5 estará disponible entre las estaciones Plaza de Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés, permaneciendo sin funcionamiento el tramo intermedio de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel y Parque Bustamante, mientras continúan los trabajos de evaluación.

Emergencia

Horas antes, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, confirmó que el fuego ya había sido controlado durante la tarde y explicó que las labores más complejas estuvieron asociadas a la evacuación de pasajeros y al combate del humo tóxico generado por la combustión de materiales sintéticos y neumáticos del convoy.

Una vez extinguido el incendio, los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en ventilar los túneles y asegurar las condiciones para el ingreso del personal técnico de Metro.

En tanto, la gerenta de Operaciones de Metro, Pamela Barros, sostuvo que la emergencia se limitó solo a la estación Santa Isabel y precisó que no existen antecedentes de daños en otras estaciones de la red.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, aseveró que los antecedentes apuntan a que el incendio se habría originado bajo el tren y que, hasta ahora, no existen indicios de participación de terceros, aunque las causas exactas continúan siendo materia de investigación.

Durante la emergencia fueron atendidas once personas por inhalación de humo, entre ellas cuatro civiles -incluido un lactante-, cinco trabajadores de Metro y dos voluntarios de Bomberos que participaron en las labores de extinción.