Las comunas con suspensión de clases durante este martes. Foto referencial de archivo

La suspensión de clases se mantiene durante la presente semana, por lo que un sector de la zona norte del país continuará con la medida durante este martes.

Cabe recordar que la determinación vino de parte del Ministerio de Educación (Mineduc) ante los efectos tras los sistemas frontales que han afectado al país.

La instrucción se aplicó durante este lunes en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, mientras que se mantendrá para la provincia de Huasco en la Región de Atacama.

Comunas con suspensión de clases

Se mantienen las clases suspendidas este martes 28 de julio en las siguientes comunas:

Región de Atacama, provincia de Huasco:

Vallenar

Huasco

Freirina

Alto del Carmen

De acuerdo al último reporte, emitido desde el Mineduc, las zonas afectadas continuarán con la medida hasta el miércoles 29 de julio.

También se recuerda que la suspensión de clases considera a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.