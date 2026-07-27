“Las víctimas mayores de edad no necesitan más presión”: el dardo de Orellana a García por proyecto “Escucha su corazón”

A 24 horas de la apertura del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), a dialogar con libertarios el proyecto “Escucha su corazón” y a revisar la idea de una denuncia obligatoria en casos de violación, sigue generando malestar en la oposición.

Este lunes fue el turno de la exministra de la Mujer Antonia Orellana (FA), quien reaccionó en duros términos contra el planteamiento del expresidente del Senado respecto de la polémica iniciativa que busca establecer que las mujeres que soliciten un aborto en el marco de la ley de tres causales escuchen previamente los latidos fetales. Y, en caso de negarse, no podría proceder el aborto.

En particular, Orellana apuntó contra la idea de la denuncia obligatoria en casos de violación.

“Esto fue debatido el 2017. El ministro García Ruminot sabe que de oficio se denuncian todas las agresiones sexuales contra menores de edad y que la voluntad de las mayores de edad se debe respetar, porque por algo acabamos de ampliar de 5 a 10 años el plazo para denunciar”, dijo a La Tercera.

Luego, complementó: “Las víctimas mayores de edad no necesitan más presión, sino tiempo y apoyo”.

En concreto, sobre la denuncia obligatoria, el secretario de Estado planteó este domingo en Mesa Central que “yo creo que el tema planteado por libertarios cobra sentido cuando se trata de abortos por violación“. Consultado sobre si obligar a una mujer violada a escuchar los latidos fetales haría más gravosa la situación, respondió: ”Evidentemente que eso lo hace más violento“.

"Hoy día no hay obligación de denunciar. Entonces, la violación queda sin sanción“, sostuvo. No obstante, reconoció que denunciar implica una carga importante para las víctimas. “Yo entiendo que también es difícil para una mujer denunciar, porque evidentemente significa tener que recordar todo lo que vivió”, señaló.

Así, Orellana se sumó a otras voces de la oposición que fueron críticos con lo expresado por García Ruminot.

Una de ellas fue la diputada Constanza Schönhaut (FA), quien manifestó “que el mismo ministro reconozca que en casos de violación esto es más violento y aun así esté abierto a negociarlo, es realmente aberrante y deja en evidencia que este proyecto no es preocupación por la información, es una forma de obstaculizar las tres causales, un trámite maltratador deliberado para mujeres en riesgo y una imposición de conciencias, no libertad”.

También desde el FA, su par Consuelo Veloso acusó que para ella esto es “una muestra más de que el gobierno prefiere trabajar en sus ideas en lugar de dedicarse a las necesidades reales de la gente”.

Emilia Schneider (FA), en tanto, acusó que esto “muestra que les interesa más mantener tranquila a su barra brava que construir acuerdos”.

No solo hubo reparos en la izquierda. En Chile Vamos existe reticencia a abordar este tema por parte de parlamentarios de Evópoli y Renovación Nacional.

Jorge Guzmán (Evópoli), por ejemplo, planteó a este medio que “el diálogo tiene sentido cuando se trata de construir acuerdos en materias que beneficien al país, no para validar iniciativas que cruzan cualquier límite”.

En esa línea, añadió que “el proyecto ‘Escucha su corazón’ es una aberración. Es una propuesta cruel, profundamente inhumana y de una insensibilidad inaceptable, que impone un sufrimiento adicional a mujeres que ya enfrentan circunstancias límite”.

En la misma línea que el parlamentario de Evópoli se manifestó la diputada RN Claudia Mora, quien dijo que “no parece que este sea un buen momento para que el gobierno abra un flanco político en materia valórica. Hoy la prioridad debe seguir siendo consolidar un gobierno de emergencia”.