Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio en La Granja

Una estudiante de 2° básico resultó con varias heridas cortopunzantes propinadas, aparentemente, por otra alumna de 8° básico en el colegio Islas de Chile, ubicado en La Granja, región Metropolitana.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó que la agresión ocurrió cerca de las 10.30 horas, cuando la niña de 13 años pidió salir al baño durante una clase de educación física.

“La verdad es que, de acuerdo a la dinámica de los hechos, esta agresión se produce al interior del centro educacional, tal cual usted lo refiere, utilizando un arma blanca”, señaló el fiscal Cheuquiante.

El persecutor añadió que “la dinámica, el contexto, la situación en la que se produce es actualmente materia en desarrollo que estamos esclareciendo en esta dinámica con la Brigada de Homicidios Sur de la PDI de acuerdo a las diligencias que han sido instruidas por la Fiscalía de Flagrancia y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur para poder indagar este hecho”.

El fiscal también se refirió a la edad de la agresora: “Tienen una edad inferior a los 14 años, que es la edad límite en la cual ya comienza a regir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es superior a los 14”. Pese a eso, Cheuquiante dijo que están indagando “las motivaciones y eventual contexto en que se produce esta agresión al interior de este centro educacional”.

La menor fue llevada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital. El establecimiento educacional llamó a los apoderados para que se concrete el retiro de los estudiantes y dar término a la jornada escolar.

“El hecho fue contenido de manera inmediata por funcionarios de la escuela, priorizándose en todo momento la protección y el bienestar de quienes se vieron involucrados. Asimismo, se brindó atención y contención, se activó el Seguro Escolar y se efectuó el acompañamiento al centro asistencial correspondiente para la evaluación de salud respectiva”, comunicaron desde el establecimiento educacional.

Según el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Robert Briones, la agresión por parte de la alumna de 13 años fue a través de “un arma cortante tipo cuchillo, produciéndole bastantes heridas”.

Hasta el establecimiento educacional llegó la madre de la menor que resultó apuñalada, quien dijo que la niña recibió nueve puñaladas por parte de la otra alumna. La apoderada también insistió en saber “quién fue quien la agredió”, además de pedir “justicia por mi hija”. Según acusó, desde el colegio le explicaron que no pueden informar quién es la autora del ataque, ya que ella es menor de edad.

“Me llamaron, me dijeron que la niña tenía un pequeño problemita, que si podía venir al colegio. Cuando vine, me dijeron que solo tenía una cortadita. Luego me dijeron que a la niña la llevaron al Hospital Padre Hurtado. Cuando fui, me dicen que la niña tenía nueve estocadas, nueve puñaladas profundas”, relató la madre.

Según detalló, conversó con los médicos y le indicaron que la menor fue anestesiada y se mantiene estable. La mujer también acusó que su hija “ni siquiera conoce” a la atacante. “Yo le pregunto y me dice: ‘Mami, yo ni la conozco’”, prosiguió, indicando que ambas no tuvieron un diálogo, sino que solo ocurrió la agresión.