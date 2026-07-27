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    Triple homicidio en La Reina: el nuevo peritaje que la defensa de Ugalde considera clave para desestimar su imputación

    Marcelo Castillo, abogado del principal imputado en la causa, sostiene que fue la perra quien movió la sangre que se encontró en distintos puntos del inmueble. El resultado de informe arrojó resultados que, según él, apuntan en esa línea.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

    Para el 18 de agosto se fijó que la investigación por el triple homicidio en La Reina llegue a su fin. Esto, sin perjuicio de que alguna de las partes solicite un nuevo plazo ante una diligencia que haya quedado inconclusa.

    Para la defensa de Jorge Ugalde, el principal imputado de los homicidios de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos menores de edad, la investigación que está llevando la Fiscalía Metropolitana Oriente aún no responde todas las interrogantes que ha dejado el caso.

    Fue el 18 de octubre de 2025 cuando el camarógrafo apareció muerto en el patio de su casa ubicada en La Reina. Había sido atacado con múltiples puñaladas en el cuello por un sujeto desconocido. En la cama de una habitación, yacían sin vida sus dos hijos.

    Para el ente persecutor, Ugalde, quien lleva casi nueve meses en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, es el responsable de esas muertes impulsado, presuntamente, por temas económicos.

    Sin embargo, el resultado de un nuevo peritaje realizado por la PDI sería clave para la defensa en cuanto combatir la tesis de la fiscalía.

    El informe

    El Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones inspeccionó una bajada de cama color crema que se encontraba en la pieza de Ugalde. Esa alfombra mantenía claras manchas de color pardo rojizas. Las muestras quedaron plasmadas en el informe pericial bioquímico efectuado por la perito Camila Quiroz.

    Para analizar la alfombra la perito tuvo en vista las huellas genéticas del matrimonio compuesto por Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke, quien es hermana del camarógrafo, y también de la pareja que reside en una casa ubicada en el mismo terreno del inmueble de La Reina, Doris Velásquez y Oscar Caviedes. La Fiscalía buscaba despejar quién estuvo en esa habitación y quién pudo haber actuado en el crimen. Sin embargo, en las conclusiones se muestra que solo hay ADN de Cruz-Coke, lo que coincide con la sangre encontrada.

    Para el abogado de Ugalde, Marcelo Castillo, los resultados son clave por una razón: su tesis es que la parra del imputado, de nombre Rama, fue quien actuó como vehículo para mover la sangre que quedó desparramada en varios puntos de la casa. Eso explicaría, dice Castillo, por qué la alfombra solo tiene ADN de Cruz-Coke y no de otra persona.

    Pero lo más importante, subraya Castillo, es que con este resultado se comprobaría que la mancha de sangre encontrada en la máscara de gorila que Ugalde compró y que según la Fiscalía habría utilizado ese día pudo ser movida también por la perra.

    En ese elemento, que el imputado adquirió en un mall chino horas antes del crimen, se halló una muestra de sangre de Cruz-Coke. En efecto, el ente persecutor ha señalado que el sujeto lo habría utilizado para cometer el crimen.

    “Esta defensa al revisar el sitio del suceso descubrió que en el dormitorio de Jorge Ugalde había un sillón con una manta blanca, donde dormía la perrita Rama, que tenía manchas pardo rojizas, incluso con la impregnación de sus patas. Por ello, solicitamos como diligencia de investigación que se hiciera un informe pericial biológico y de ADN para determinar si se trataba de sangre humana y si el ADN correspondía a las víctimas”, parte explicando Castillo.

    “El resultado de esta pericia de la PDI estuvo en abril y confirmó que la sangre encontrada en la manta de la perra era humana y correspondía a Eduardo Cruz-Coke, lo que confirma nuestra teoría que la perra fue la que introdujo los restos sanguíneos en el dormitorio de Ugalde, incluyendo los de la máscara. En nuestra opinión, esta pericia confirma el relato y la inocencia de Jorge Ugalde, por lo que en fecha próxima solicitaremos que sea dejado en libertad”, agregó el profesional.

    De hecho, en próximos peritajes, la defensa busca demostrar que era común que Rama abriera un mueble ubicado en la casa de Ugalde y sacara elementos de ahí. Es justo en ese lugar donde los investigadores encontraron la máscara de gorila que forma parte de los objetos que han sido revisados por la PDI.

    Este medio pidió a la Fiscalía un comentario sobre estos resultados, pero hasta el cierre de este artículo eso no fue posible obtener una versión.

    Más sobre:La ReinaPDIJorge Ugalde

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