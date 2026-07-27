Ticketplus reduce las expectativas para la apertura que anunció en el Nasdaq

Una fuerte corrección en el rango de precios y de recaudación para la apertura a bolsa que planea en EE.UU. realizó la compañía chilena Ticketplus.

La compañía -que aún se encuentra en pleno roadshow en EEUU. y está siendo asesorada por Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital- envió una actualización de su prospecto a la SEC el 21 de julio, en el que señaló que ofrecería 1.875.000 acciones en su IPO (por sus siglas en inglés), y que el rango de precios de cada acción a vender va entre los US$8 y US$10.

Con esto, espera recaudar US$15 millones en el proceso, lo que valorizaría la empresa entre los US$95,8 millones y US$119,8 millones.

Pero estas cifras se encuentran a una distancia considerable respecto de las entregadas previamente.

En junio, la empresa comunicó que ofrecería 1.786.000, equivalente a un 15% del capital y que la recaudación se situaría en torno a los US$ 15 millones. En específico, la empresa comunicó entonces que vendería sus títulos en un rango de precios de entre US$13 y US$15, por lo que la recaudación sería de US$23,2 millones a US$26,8 millones. Con ello valorizaba a la empresa entre US$155,7 y US$179,6 millones.

La actualización del 21 julio implica que el precio al que se ofrecerán las acciones caen entre 33% y 38,5%.

Según la empresa, su competencia incluye a plataformas globales como Ticketmaster y Eventbrite, operadores regionales como Ticketek y Punto Ticket. Ésta última fue vendida en 2024 a la multinacional CTS Eventim, que pagó 21,6 millones de euros por el 65% de la firma y dejó abierta una opción por el 35% restante por 11,5 millones de euros, valorizando el 100% de la compañía en 37 millones de euros.

Ventas y ganancias

Ticketplus fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen -quien posee el 22% de las acciones- junto a Joaquín Jadue, y en su propiedad participa el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, con un 76,1% de los títulos con derecho a voto.

El empresario de 36 años vive desde 2021 en Miami, pero en Chile tiene inversiones inmobiliarias, tecnológicas y en el sector de entretenimiento. El recorte en el rango de precios y la mayor cantidad de acciones a ofrecer, implicará que Dinamaca vería caer su participación hasta el 61,7%, y no el 64,8% que se calculó anteriormente en el anterior prispecto.

En 2025, la compañía operó 39.800 eventos, vendió 10,2 millones de tickets emitidos y participó en transacciones por US$ 268,9 millones, según su prospecto. Cuenta, además, con 2.800 clientes activos en 11 países de Latinoamérica.

Para el primer trimestre de este 2026, los ingresos netos sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a U$4,2 millones . Para todo el ejercicio 2025 totalizó ventas por U$29.462.572, un alza de 64% respecto del ejercicio previo, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.

Los eventos deportivos representan el 31,5% de los ingresos de la compañía, seguido por la música con 30,05%, días festivos como eventos de temporada y programación relacionada con las fiestas (22,1%), viajes y tour en parques (4,75%), teatro y artes visuales (4,15%), eventos y programación comunitaria y cultural (3,9%), y servicios profesionales y negocios (3,05%).

En su prospecto, la firma señaló que “buscamos expandirnos más allá de Latinoamérica hacia mercados con poblaciones hispanas significativas y regímenes regulatorios favorables, como Canadá, Portugal y España, con un enfoque en el mercado hispano de Norteamérica, respaldado por el fortalecimiento del cumplimiento normativo, el procesamiento de pagos y las capacidades operativas”.