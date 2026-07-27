SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ticketplus reduce las expectativas para la apertura que anunció en el Nasdaq

    La compañía controlada por Yethro Dinamarca actualizó su prospecto de colocación. En el documento enviado a la SEC indicó que espera recaudar US$15 millones en vez de los US$ 25 millones estimados anterirmente y que las acciones se ofrecerían en un rango de US$8-US$10, por debajo de los US$13-US$15 previos.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    FILE PHOTO: FILE PHOTO: The Nasdaq logo is displayed at the Nasdaq Market site in New York September 2, 2015. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo Brendan McDermid

    Una fuerte corrección en el rango de precios y de recaudación para la apertura a bolsa que planea en EE.UU. realizó la compañía chilena Ticketplus.

    La compañía -que aún se encuentra en pleno roadshow en EEUU. y está siendo asesorada por Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital- envió una actualización de su prospecto a la SEC el 21 de julio, en el que señaló que ofrecería 1.875.000 acciones en su IPO (por sus siglas en inglés), y que el rango de precios de cada acción a vender va entre los US$8 y US$10.

    Con esto, espera recaudar US$15 millones en el proceso, lo que valorizaría la empresa entre los US$95,8 millones y US$119,8 millones.

    Pero estas cifras se encuentran a una distancia considerable respecto de las entregadas previamente.

    En junio, la empresa comunicó que ofrecería 1.786.000, equivalente a un 15% del capital y que la recaudación se situaría en torno a los US$ 15 millones. En específico, la empresa comunicó entonces que vendería sus títulos en un rango de precios de entre US$13 y US$15, por lo que la recaudación sería de US$23,2 millones a US$26,8 millones. Con ello valorizaba a la empresa entre US$155,7 y US$179,6 millones.

    La actualización del 21 julio implica que el precio al que se ofrecerán las acciones caen entre 33% y 38,5%.

    Según la empresa, su competencia incluye a plataformas globales como Ticketmaster y Eventbrite, operadores regionales como Ticketek y Punto Ticket. Ésta última fue vendida en 2024 a la multinacional CTS Eventim, que pagó 21,6 millones de euros por el 65% de la firma y dejó abierta una opción por el 35% restante por 11,5 millones de euros, valorizando el 100% de la compañía en 37 millones de euros.

    Ventas y ganancias

    Ticketplus fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen -quien posee el 22% de las acciones- junto a Joaquín Jadue, y en su propiedad participa el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, con un 76,1% de los títulos con derecho a voto.

    El empresario de 36 años vive desde 2021 en Miami, pero en Chile tiene inversiones inmobiliarias, tecnológicas y en el sector de entretenimiento. El recorte en el rango de precios y la mayor cantidad de acciones a ofrecer, implicará que Dinamaca vería caer su participación hasta el 61,7%, y no el 64,8% que se calculó anteriormente en el anterior prispecto.

    En 2025, la compañía operó 39.800 eventos, vendió 10,2 millones de tickets emitidos y participó en transacciones por US$ 268,9 millones, según su prospecto. Cuenta, además, con 2.800 clientes activos en 11 países de Latinoamérica.

    Para el primer trimestre de este 2026, los ingresos netos sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a U$4,2 millones. Para todo el ejercicio 2025 totalizó ventas por U$29.462.572, un alza de 64% respecto del ejercicio previo, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.

    Los eventos deportivos representan el 31,5% de los ingresos de la compañía, seguido por la música con 30,05%, días festivos como eventos de temporada y programación relacionada con las fiestas (22,1%), viajes y tour en parques (4,75%), teatro y artes visuales (4,15%), eventos y programación comunitaria y cultural (3,9%), y servicios profesionales y negocios (3,05%).

    En su prospecto, la firma señaló que “buscamos expandirnos más allá de Latinoamérica hacia mercados con poblaciones hispanas significativas y regímenes regulatorios favorables, como Canadá, Portugal y España, con un enfoque en el mercado hispano de Norteamérica, respaldado por el fortalecimiento del cumplimiento normativo, el procesamiento de pagos y las capacidades operativas”.

    Más sobre:MercadoTicketplusYethro DinamarcaNasdaq

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Licencias médicas encuentran piso: registran primera alza en un año y se estabilizan en nuevo nivel

    SpaceX se desploma 45% desde su máximo y la próxima semana entrega sus primeros estados financieros tras su IPO

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

    Autor de la curva de Laffer arenga al oficialismo a impulsar la economía: “Hagamos de Chile un ejemplo”

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Lo más leído

    1.
    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    2.
    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    3.
    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    4.
    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    5.
    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    6.
    Comité de Ministros rechaza reclamos y da luz a verde a proyectos eléctrico y portuario que suman más de US$ 800 millones

    Comité de Ministros rechaza reclamos y da luz a verde a proyectos eléctrico y portuario que suman más de US$ 800 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile
    Chile

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Biministro Alvarado da portazo a exigencia para incluir reconstrucción de Coquimbo en megaproyecto

    Kast inicia gira en Perú para asistir a traspaso de mando

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva
    Negocios

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Comité de Ministros rechaza reclamos y da luz a verde a proyectos eléctrico y portuario que suman más de US$ 800 millones

    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026
    El Deportivo

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
    Mundo

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad