Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

El gigante suizo-belga, Barry Callebaut, acaba de lanzar una ofensiva en judicial en contra de Chocolate Brussels SpA, la sociedad de propiedad del empresario de israelí Tal Abir y Consuelo Cifuentes, que opera la cadena Brussels Heart of Chocolate en Chile.

El pasado 17 de julio, el mayor productor mundial de cacao interpuso una demanda de liquidación forzosa ante el 26° Juzgado Civil de Santiago en contra de la empresa por el no pago de 10 facturas que suman $219.768.536, más intereses corrientes devengados.

“Consta que el plazo para el pago del crédito contenido en cada una de estas facturas se encuentra vencido, sin que la demandada haya procedido a ello, encontrándose así en mora de cumplir con su obligación”, consignó la demanda de la empresa europea a la que tuvo acceso Pulso.

Se trata de 10 facturas que consideraron la venta de cacao en polvo procesado con alcali Powder 25KG/BG y Callebaut Chocolate amargo Callets 10KG/UC 2UC/BOX 30BOX/P, entre otros productos.

La demandante explicó que en caso de que el deudor se oponga a la solicitud de liquidación forzosa, pidió al tribunal que se declare la reorganización concursal de la deudora y se designe como veedor a Tomás Lacamara de Camino.

Brussels Heart of Chocolate abrió sus puertas a mediados de 2017 como el primer “bar de chocolates” en Chile, posicionándose en el mercado de derivados del cacao.

De acuerdo a lo que cuentan sus clientes, su propuesta se aleja de la cafetería tradicional para ofrecer una experiencia inmersiva. Son reconocidos por sus chocolates calientes de alta densidad, preparados a base de ganache y crema tras horas de cocción, que se pueden personalizar con chocolates de distintos porcentajes de cacao, variedades belgas e incluso opciones picantes o con caramelo salado. Su carta incluye fondues, waffles, postres elaborados, bombones de autor (incluyendo el uso de chocolate ruby) y, más recientemente, opciones saladas para la hora del brunch.

En cuanto a su huella comercial, la marca ha logrado establecer una presencia en la Región Metropolitana, ubicando sus sucursales en polos estratégicos. Cuentan con locales consolidados en Providencia (calle Santa Magdalena), el barrio Lastarria, Las Condes, Factoría Italia, y en centros comerciales como Mall Plaza Oeste y Vivo Los Trapenses.

Desde una perspectiva operativa y de expansión, aunque mantienen su fuerza en la capital, recientemente enfrentaron una contracción en regiones. En mayo de 2025, la empresa comunicó el cierre definitivo de su sucursal en el Mall Plaza La Serena, en la Región de Coquimbo, tras poco más de un año y medio de funcionamiento.

La marca suele tener una activa presencia mediática y de marketing. Regularmente figuran en guías de panoramas y secciones de estilo de vida, donde suelen destacar sus innovaciones de carta para la temporada de invierno, sus lanzamientos y sus estrategias de formato delivery.

Al cierre de este artículo no hubo respuesta a las consultas planteadas a Brussels Heart of Chocolate por la acción judicial.