Canciller enfatiza que siguen negociaciones con EE.UU. tras alza de aranceles: “Las cosas no son negras o blancas”

El canciller Francisco Pérez Mackenna señaló este lunes que desde el Ejecutivo continúan con las negociaciones con Estados Unidos para evitar los aranceles de 12,5% a productos importados de Chile.

Y es que tras una reunión con los líderes de diversos gremios empresariales afectados por la medida, el secretario de Estado enfatizó primeramente que el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones continúa vigente a pesar de esta medida.

“Nosotros pensamos que el Tratado de Libre Comercio está plenamente vigente. Lo que estamos haciendo es reaccionar frente a una investigación que se ha hecho que tiene que ver con una cosa que está al margen del Tratado de Libre Comercio y vamos a representar a Chile en esto con toda la fuerza que sea necesaria”, enfatizó.

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“Lo que queremos es lograr que Chile quede fuera de esta medida que, como hemos escuchado, afecta básicamente a más del 99% de las importaciones de Estados Unidos. Esto no es un tema entre Estados Unidos y Chile, es una política de Estados Unidos con todo el mundo que nosotros la recibimos con particular importancia, porque la economía chilena es una economía abierta al mundo”, añadió al respecto.

Consultado en particular sobre si esta situación con Estados Unidos resulta un “fracaso diplomático”, el canciller enfatizó que siguen las conversaciones.

“Tenemos un Tratado de Libre Comercio plenamente vigente y tenemos 60% de los productos fuera de esta nueva realidad respecto de las acciones del 10, 12 y medio por ciento. O sea, las cosas no son negras o blancas, las cosas son como son y estamos trabajando para que sean aún mejores“, respondió al respecto.

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En cuanto a las negociaciones, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, detalló sobre el proceso que se está enviando una lista de productos a excluir de esta situación.

“Es una negociación de a dos. Por lo tanto, ya desde Chile hemos enviado cuáles son la lista de productos y también con las informaciones necesarias económicas, por qué estos productos son complementarios a la economía estadounidense y también cómo no afectan a la producción nacional de ese país”, explicó.

Además, detalló que hacia finales de agosto se espera la presencia en Chile del representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, para tratar el tema.

Posteriormente, el biministro de Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, reforzó la cautela mostrada por el canciller Pérez Mackenna.