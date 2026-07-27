Fernando Muslera se sincera sobre su relación con Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial: “No lo conocí mucho”

Fernando Muslera fue uno de los grandes responsables dentro de la cancha de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial. Los charrúas empataron con Arabia Saudita y Cabo Verde y cayeron frente a España, partidos en los que el arquero tuvo mucho que ver, especialmente en el último frente a los europeos, cuando pidió el cambio en el entretiempo tras una grosera falla.

Ya, de regreso en Argentina, donde el fin de semana jugó en la derrota por 2-0 de Estudiantes de La Plata ante Independiente, el futbolista de 40 años manifestó sus sensaciones.

“Llego entre dolor y alegría por el recibimiento que tuve en la cancha, por los mensajes no solo de la gente sino de los compañeros luego del Mundial. Lo dije en el campo, nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto”, declaró Muslera a ESPN.

En ese sentido, reconoció que le afectó lo sucedido en Norteamérica. “No la pasé bien, la verdad. Sé también lo que se dio, cómo se dio y cómo llevarlo adelante porque no es la primera vez que me ha pasado. Siempre digo que vengan más (goles) porque me fortalece, hacen que vaya para adelante y nunca para atrás porque así soy yo como persona”, admitió.

La relación con el “Loco”

Marcelo Bielsa se la jugó por Muslera al sumarlo para el Mundial, después de haber estado fuera de todas las Eliminatorias, una decisión que causó bastante polémica en Uruguay.

En cuanto a su relación con el DT, Muslera expresó cómo interactuó con el rosarino. “Lo conocí poco y no tuvimos muchas chances de hablar. Sobre el Mundial, todos nos fuimos dolidos inclusive él” , reveló.

Finalmente, elogió el trabajo de Argentina. “Hay que ser realistas. Vienen siendo la mejor selección del continente hace mucho tiempo, lo demostró llegando a dos finales del mundo seguidas y no es nada fácil. Hay que felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores. Nosotros tenemos que copiar las cosas buenas”, remató.

Además, le dedicó especiales palabras a Lionel Messi. “¿Qué te puedo decir de él? Además de ser mi ídolo, es el mejor jugador del mundo y es un chico que dentro del campo es fantástico enfrentarlo, admirarlo y que uno quiere que ese tipo de jugadores no se retire nunca”, sostuvo.