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    El arrepentimiento de Fernando Muslera tras su error ante España: “Le pido disculpas a todos los uruguayos”

    El arquero asumió la responsabilidad tras la derrota por 1-0 frente a la Roja europea, que desencadenó en la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fernando Muslera en el partido entre España y Uruguay

    Al igual como en Qatar 2022, Uruguay se fue eliminado en fase de grupos del Mundial 2026. La Celeste no pudo contra España y culminó su participación de forma anticipada en la cita planetaria. Además de Marcelo Bielsa, que fue foco de las críticas por parte de los hinchas y la prensa oriental, el apuntado es Fernando Muslera. El golero charrúa protagonizó un grosero error que derivó en el único gol del partido, obra de Alex Baena.

    En zona mixta, el arquero que milita en Estudiantes de La Plata evidenció todo su arrepentimiento por el fallo que terminó por condenar a su equipo en Norteamérica. "Obviamente que nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara“, partió diciendo el golero antes de que la selección uruguaya abandonara las instalaciones del Estadio de Guadalajara.

    “Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé. Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías. Este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho y a veces te quita“, agregó.

    Más sobre:Mundial 2026Fernando MusleraSelección de UruguayFútbolSelección de EspañaMundialCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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