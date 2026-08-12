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    “Una falta de respeto a la soberanía nacional”: Publicación de embajador israelí por exposición en Viña del Mar desata emplazamiento de senadores

    El Grupo de Amistad Chile-Palestina del Senado cuestionó el emplazamiento de Peleg Lewi a la Municipalidad de Viña del Mar por una muestra fotográfica sobre Gaza y pidió a Cancillería adoptar “las medidas diplomáticas correspondientes”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Peleg Lewi Embajador de Israel en Chile Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Profunda preocupación” manifestó el Grupo de Amistad Chile-Palestina del Senado por una reciente publicación del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, a quien acusó de exceder el ámbito propio de la representación diplomática y de intervenir en asuntos internos del país.

    La declaración fue suscrita por los senadores Sergio Gahona (UDI), presidente de la instancia, y Diego Ibáñez (FA), vicepresidente, y fue emitida luego de que el representante diplomático israelí cuestionara públicamente una actividad organizada por la Municipalidad de Viña del Mar.

    En particular, Lewi compartió y cuestionó este martes en su cuenta de X la invitación a la inauguración de la exposición “Anatomía de un genocidio”, del fotoperiodista palestino Belal Khaled, programada para las 16.00 horas de este jueves 13 de agosto en el Teatro Municipal de la ciudad jardín.

    La actividad fue convocada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, el concejo municipal y Manuel Hasbun, presidente del Centro de Información Palestina.

    La invitación señala que las fotografías buscan mostrar no solo la devastación provocada por la guerra, sino también “escenas de solidaridad, esperanza y persistencia de la vida”.

    Al respecto, el embajador israelí manifestó su rechazo a la convocatoria, expresando que “preocupa que la Municipalidad de Viña del Mar utilice fondos de todos los vecinos para promover discursos políticos divisivos, discursos de odio y afirmaciones basadas en mentiras”.

    “La ciudadanía merece información basada en hechos, respeto y responsabilidad”, escribió Lewi, etiquetando además al Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Grupo de Amistad acusa “conducta reiterada”

    En su declaración, los senadores sostuvieron que el episodio se suma a anteriores intervenciones públicas del diplomático israelí que, según plantearon, excederían los límites de su función.

    “Como Grupo de Amistad del Senado, manifestamos nuestra profunda preocupación por la conducta reiterada del embajador de Israel en Chile, señor Peleg Lewi”, señalaron.

    Los parlamentarios recordaron específicamente una declaración anterior de Lewi en la que calificó a la Comunidad Palestina en Chile como una “organización radical”, expresión que calificaron de ofensiva y estigmatizante.

    Estos emplazamientos exceden el ámbito propio de la representación diplomática, desconocen nuestra institucionalidad y constituyen una falta de respeto a la soberanía nacional”, afirmaron.

    El grupo parlamentario también hizo referencia a las obligaciones establecidas para los representantes diplomáticos en el país receptor. En particular, citó el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece el deber de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y de no intervenir en sus asuntos internos.

    Chile es un Estado soberano. Sus autoridades e instituciones adoptan sus decisiones conforme al ordenamiento jurídico nacional y responden ante la ciudadanía y los órganos competentes del país, no ante representantes de gobiernos extranjeros”, plantearon los senadores.

    Solicitan intervención de Cancillería

    A partir de estos antecedentes, el Grupo de Amistad Chile-Palestina solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar una posición frente a las actuaciones del embajador israelí.

    Solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores actuar con la firmeza necesaria y adoptar las medidas diplomáticas correspondientes frente a esta conducta reiterada”, señalaron.

    Los parlamentarios enfatizaron que su planteamiento no apunta a cuestionar la existencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, sino a exigir que estas se desarrollen bajo “criterios de respeto institucional y reciprocidad”.

    “Las relaciones entre los Estados deben fundarse en el respeto recíproco, el diálogo institucional y la observancia del derecho internacional”, afirmaron.

    Finalmente, argumentaron que “la soberanía de Chile, la autonomía de sus instituciones y la dignidad de la comunidad palestina deben ser respetadas”.

    Más sobre:Peleg LewiIsraelViña del MarGrupo de Amistad Chile-PalestinaSenadoExposición fotográficaPalestinaAnatomía de un genocidioBelal KhaledCancilleríaNacional

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