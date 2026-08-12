ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

Cisjordania se encuentra “al borde del colapso”, advirtió este martes el coordinador especial adjunto de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, durante una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El funcionario informó que 76 palestinos, incluidos 18 niños, han muerto durante 2026 a manos de fuerzas israelíes o colonos, mientras que también se han registrado tres israelíes fallecidos, entre ellos un civil, durante el mismo período.

Según Alakbarov, el deterioro de la situación no responde a un fenómeno reciente, sino que es consecuencia de décadas de conflicto sin resolver.

En su intervención, sostuvo que este escenario ha profundizado lo que Naciones Unidas considera una ocupación israelí ilegal, debilitado a la Autoridad Palestina y reducido las perspectivas de establecer un Estado palestino independiente, viable y soberano.

Más de 1.400 incidentes protagonizados por colonos

Uno de los principales focos de preocupación expresados por el funcionario fue el incremento de la violencia ejercida por colonos israelíes contra comunidades palestinas.

Alakbarov afirmó que Naciones Unidas ha documentado más de 1.430 incidentes protagonizados por colonos israelíes durante los últimos ocho meses, registrados en alrededor de 260 comunidades palestinas. Según su exposición, muchos de estos episodios ocurrieron en presencia de fuerzas israelíes.

“ La población palestina está siendo desplazada por la fuerza , cada vez con mayor frecuencia, de las aldeas de toda Cisjordania antes de que los colonos se apoderen de las tierras desocupadas”, afirmó.

La violencia de los colonos se suma, de acuerdo con Naciones Unidas, a las operaciones militares israelíes y a las restricciones de movimiento impuestas en distintos sectores de Cisjordania, medidas que, según Alakbarov, continúan afectando la vida cotidiana de la población y el funcionamiento de las operaciones humanitarias.

3.800 palestinos desplazados durante 2026

A la vez, Alakbarov señaló que 3.800 palestinos han sido desplazados durante 2026 como consecuencia de la violencia de colonos, demoliciones y desalojos. Casi la mitad de las personas desplazadas serían niños .

La cifra asciende a 6.390 palestinos desplazados desde enero de 2023, según los antecedentes expuestos ante el Consejo de Seguridad.

Como ejemplo del deterioro de las condiciones en Cisjordania, Alakbarov mencionó la operación realizada la semana pasada por fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Qalandia.

Según el representante de la ONU, el operativo dejó decenas de palestinos heridos, más de 60 detenidos y provocó “cuantiosos” daños materiales.

Ситуация на оккупированном Западном берегу достигла «критической точки» и требует немедленных международных действий, заявил заместитель Спецкоординатора по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алакбаров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. https://t.co/sgW3l6QZSL pic.twitter.com/7qU89mCT1K — ООН (@UnitedNationsRU) August 11, 2026

Advertencia sobre una anexión “de facto”

Ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Alakbarov pidió una “actuación urgente” y sostuvo que la situación en Cisjordania debe ser considerada una emergencia.

“Están promoviendo una anexión de facto”, afirmó, al referirse a lo que describió como un conjunto de medidas interrelacionadas que estarían modificando progresivamente la realidad territorial de Cisjordania.