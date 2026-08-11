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    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    La firma de Mountain View anunció una expansión de la infraestructura de su red global en la región con tres nuevos sistemas de cables submarinos que unirán a Chile con Estados Unidos y el Caribe.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Tiempo ha, el océano Pacífico esconde bajo sus aguas una verdadera columna vertebral del Internet que utilizamos. Hoy, gran parte de nuestra vida digital depende de cables submarinos del grosor de una manguera de jardín que cruzan miles de kilómetros de lecho marino. En ese escenario, Google acaba de mover una de sus piezas más ambiciosas para el continente americano con el anuncio de Americas Connect.

    Se trata de una inyección de infraestructura que despliega tres nuevos sistemas de fibra óptica oceánica: Alisios, Canoa y OlaLuz. Cada uno cumple un rol fundamental para acortar distancias y redundar las conexiones desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Para Chile, el protagonista absoluto es Alisios.

    Alisios: el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    El proyecto de Alisios conecta a Chile directamente con Panamá y la República Dominicana. El bautizo de la ruta tiene sentido histórico, ya que toma su nombre de los vientos alisios que empujaban a los navegantes por el trópico.

    Ahora, varios petabytes de datos unirán las regiones a la nube de Google. La estructura contempla un anillo submarino en el Pacífico que generará rutas redundantes entre Chile y Panamá, sumando un tercer enlace hacia la costa oeste de Estados Unidos, puntualmente a Los Ángeles y Las Vegas.

    La redundancia en la infraestructura submarina resulta una garantía para evitar apagones de Internet ante cortes físicos o desastres naturales. Alisios robustece la posición del país en el mapa tecnológico del cono sur, sumándose a otras rutas que ya tocan nuestras costas.

    “Este nuevo cable submarino, Alisios, que conecta a Chile, Panamá y la República Dominicana, es un hito estratégico que refuerza la posición de nuestro país como líder digital en América Latina”, dice en el blog oficial de Google Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

    “Más allá del logro tecnológico, esta infraestructura se traduce en beneficios directos para nuestros ciudadanos. Al garantizar una conectividad más rápida, más resiliente y segura, estamos empoderando a las empresas locales, impulsando el crecimiento económico y llevando las oportunidades de la economía digital global directamente a los hogares de millones de chilenos”, agrega.

    La nueva infraestructura permitirá que, cuando un usuario en Santiago cargue un video o consulte una base de datos alojada, por ejemplo, en Virginia, su conexión viajará de forma directa bajo las aguas del Pacífico y el mar Caribe con una latencia mínima.

    Los otros cables submarinos de Google

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Más arriba en el mapa, el despliegue continúa con la misma intensidad. El cable Canoa -nombrado por la clásica embarcación taína- enlazará República Dominicana con Bermudas.

    Desde allí se conectará con los sistemas Nuvem y Sol para lograr un salto directo hacia Europa y Norteamérica.

    Por su parte, OlaLuz cruzará bajo el mar desde República Dominicana directo a Florida, afianzando la capacidad de red del Caribe con la costa este estadounidense.

    Además, Google confirmó una nueva ramificación del cable Firmina, que ya unía los extremos de América, sumando ahora una bajada directa en territorio dominicano.

    Todo el plan de Americas Connect sitúa a República Dominicana como un nodo neurálgico, unificando los ejes del Atlántico, el Caribe y el Pacífico.

    Lee también:

    Más sobre:GoogleAmericas ConnectChileCable submarinoAlisiosLouis de GrangeMinisterio de Transportes y Telecomunicaciones de ChileOcéano PacíficoCables submarinosTelecomunicacionesPanamáCanoaOlaLuzLos ÁngelesLas VegasTecnologíaresiliencia Interneteconomía digital ChileFloridaFirminacaribe telecomunicacionescables submarinos Pacíficonube de Googleredundancia de redlatencia bajainfraestructura de fibra ópticaconectividad digitalRepública DominicanaBermudasSolNuvemconectividad Chile EE.UU.cables de fibra óptica oceánicaFirmina ramificacióninfraestructura digitalinfraestructura digital Chileredundancia infraestructuraconexión Chile Estados Unidosnube de Google en Sudaméricainfraestructura de fibra óptica oceánica

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