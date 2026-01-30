Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

Si hay una pesadilla recurrente para cualquier gamer, no es enfrentarse al Coronel Volgin en Metal Gear Solid Delta ni quedar atrapado en el gulag de Warzone.

El verdadero jefe final siempre ha sido la barra de descarga. Esa espera eterna cuando sale un parche de 50 GB justo cuando tienes solo una hora para jugar después de la oficina.

Hace un mes comenzamos a probar la Fibra Óptica Gamer de Movistar, específicamente su plan de 940 Megas simétricos.

La premisa es sencilla: máxima velocidad, latencia mínima y, lo más importante para quienes tenemos una consola de nueva generación como la PlayStation 5: la capacidad de bajar juegos de más de 100GB en lo que te demoras en preparar un café.

Así nos fue.

La configuración: siempre por cable

Ethernet Cat5e

Lo primero que hay que aclarar -y esto es ley para cualquier jugador que se respete- es que para sacarle el jugo a los 940 Mbps, el WiFi no es suficiente , por muy WiFi 6 que sea (ya hablaremos de esto más adelante).

De entrada, hay que conectar la PS5 directamente al router, un modelo WiFi 6 que viene incluido en el plan, usando al menos un cable Ethernet Cat5e .

Movistar incluye el cable y es vital usarlo. Si usas ese cable viejo que tenías guardado del 2010, no vas a experimentar la velocidad real.

La prueba de fuego: descargando gigas

Para probar la velocidad bruta, borramos y volvimos a descargar Call of Duty: Black Ops 7. Estamos hablando de una bestialidad de datos que se acerca peligrosamente a los 100 GB con los paquetes de texturas y audios sin comprimir (que apenas se sienten en una SSD para PS5 como esta).

Con la conexión habitual de 400 megas, este era un trámite de dejar la consola encendida toda la tarde. Pero con la fibra de 940 Mbps, la PS5 voló.

Si bien los servidores de Sony a veces ponen su propio límite, vimos velocidades de descarga constantes y picos que aprovechaban casi todo el ancho de banda.

Entre 28 y 33 minutos, el juego estaba listo.

Esto cambia la experiencia. Ya no tienes que “planificar” qué jugar. ¿Salió Final Fantasy VII Rebirth? Lo compras, lo bajas y juegas casi en el momento.

La inmediatez que te da este ancho de banda es el verdadero next-gen.

¿No más lag?

La velocidad de bajada queda bien en el marketing de las telco, pero en el día a día del multiplayer, lo que importa es el ping y la subida. Esos son los datos para preguntarle al técnico que va a instalar tu conexión.

Al ser fibra simétrica (misma velocidad de subida que de bajada), la experiencia haciendo streaming directamente desde la consola a YouTube fue impecable. Pudimos transmitir a 1080p/60fps sin que el juego tironeara ni un solo frame.

Probamos unas partidas de EA Sports FC 26 (ex FIFA) y Fortnite, y la latencia se mantuvo estable y bajísima.

En servidores de Brasil, el ping fue lo suficientemente bajo como para sentir que si perdía, era por nuestra falta de destreza y no por la conexión.

El router WiFi 6

Router WiFi 6 de Movistar Chile

El plan incluye un router WiFi 6. Si tienes un celular moderno (como un iPhone 17 Pro o un Galaxy S25) o una laptop gamer reciente, vas a notar la diferencia en estabilidad si juegas por aire.

Pero el gran plus de este plan “Gamer” es que incluye un repetidor WiFi (Integrahub) sin costo extra (sujeto a factibilidad, pero viene en la oferta).

Esto es clave si tienes la consola en el living pero tu PC en la habitación del fondo. El repetidor ayuda a que esa señal de 5 GHz no muera al cruzar dos paredes de concreto, algo muy típico en las casas chilenas.

El veredicto

¿Vale la pena? El precio promocional de entrada es de $21.990 por 12 meses (luego sube a su precio normal de casi 40 mil). Por ese precio, obtener casi 1 giga de velocidad simétrica es, hoy por hoy, una de las mejores relaciones precio-calidad del mercado.

Si eres un jugador casual que solo juega Candy Crush, esto es overkill. Pero si tienes una PS5, un PC gamer, una Xbox Series X/S o una Nintendo Switch 2 y estás harto de borrar juegos para hacer espacio o de sufrir con el lag cuando alguien más en el hogar se pone a ver Netflix en 4K, este plan es una excelente solución.

La Fibra Gamer de 940 Megas cumple lo que promete: transforma la descarga de juegos de un evento de espera a un trámite de minutos. Y eso, estimados lectores, es tiempo ganado para jugar.

Para cerrar, la suscripción incluye dos atractivas cuentas de inteligencia artificial gratis: 1 año de Perplexity Pro y 45.000 créditos en Freepik.