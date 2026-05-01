Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos

Un hombre de 33 años fue detenido como sospechoso de planear un ataque contra la princesa Amalia, heredera al trono de Países Bajos, y su hermana Alexia, según informó la Fiscalía de La Haya.

De acuerdo con una resolución judicial, el sujeto habría preparado un atentado contra ambas princesas en La Haya durante febrero pasado. La identidad del sospechoso no fue revelada, en cumplimiento de la normativa neerlandesa de privacidad.

Según el documento, el hombre habría estado en posesión de dos hachas en las que figuraban palabras como “Alexia”, “Mossad” y “Sieg Heil”. También se le atribuye una hoja escrita a mano con los nombres “Amalia” y “Alexia”, además de la frase “Baño de sangre”.

La Fiscalía informó que el detenido comparecerá ante un tribunal la próxima semana. Hasta ahora no se ha precisado el lugar ni la fecha exacta de la detención.

La princesa Amalia, de 22 años, ya había sido objeto de amenazas en el pasado. En 2022 debió abandonar su vida universitaria en Ámsterdam y trasladarse al palacio de sus padres por motivos de seguridad.