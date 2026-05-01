FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador

En el marco de las conmemoraciones del Día del Trabajador, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, cuestionó las políticas del gobierno y advirtió sobre posibles recortes en derechos sociales, en medio del debate por lineamientos presupuestarios.

La dirigenta destacó que los avances laborales han sido fruto de la movilización social. “En un nuevo 1 de mayo es muy importante recordar que todos los avances que ha logrado el pueblo trabajador han sido gracias a su organización y lucha”, afirmó.

En esa línea, mencionó hitos como la reducción de la jornada laboral. “Aspectos centrales como las vacaciones, el posnatal o las 40 horas que hoy día se están aplicando es gracias a esta organización”, sostuvo.

FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador

Martínez también apuntó directamente al Ejecutivo, acusando una orientación regresiva en materia social. “Frente a un gobierno que pretende recortar derechos sociales, bajarle los impuestos a los súper ricos y además aumentar el costo de la vida con decisiones que han sido irresponsables”, señaló.

Finalmente, la presidenta del FA llamó a mantener la articulación del mundo laboral y social. “Esta también es una forma de estar alerta y coordinados”, concluyó.