SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador

    La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó eventuales ajustes y advirtió sobre el aumento del costo de la vida.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador MARIO TELLEZ

    En el marco de las conmemoraciones del Día del Trabajador, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, cuestionó las políticas del gobierno y advirtió sobre posibles recortes en derechos sociales, en medio del debate por lineamientos presupuestarios.

    La dirigenta destacó que los avances laborales han sido fruto de la movilización social. “En un nuevo 1 de mayo es muy importante recordar que todos los avances que ha logrado el pueblo trabajador han sido gracias a su organización y lucha”, afirmó.

    En esa línea, mencionó hitos como la reducción de la jornada laboral. “Aspectos centrales como las vacaciones, el posnatal o las 40 horas que hoy día se están aplicando es gracias a esta organización”, sostuvo.

    FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador

    Martínez también apuntó directamente al Ejecutivo, acusando una orientación regresiva en materia social. “Frente a un gobierno que pretende recortar derechos sociales, bajarle los impuestos a los súper ricos y además aumentar el costo de la vida con decisiones que han sido irresponsables”, señaló.

    Finalmente, la presidenta del FA llamó a mantener la articulación del mundo laboral y social. “Esta también es una forma de estar alerta y coordinados”, concluyó.

    Más sobre:Frente AmplioGobiernoDía del TrabajadorDerechos Sociales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tres detenidos por PDI en Biobío: uno por infracción a la Ley de Drogas y dos de ellos por un homicidio

    Descifra: 69% cree que el Partido de la Gente “no se va a mantener unido por mucho tiempo”

    Colegio de Profesores acusa “amenazas concretas” a derechos laborales por recortes presupuestarios del gobierno

    PC endurece críticas al gobierno en marcha del 1 de mayo: acusan “políticas de la crueldad” y retrocesos laborales

    Carabineros reporta incidentes en paralelo a la marcha por el Día del Trabajador en Santiago

    Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos

    Lo más leído

    1.
    Poduje en rebeldía: ministro de Vivienda se convierte en el primer disidente público al manejo de Quiroz

    Poduje en rebeldía: ministro de Vivienda se convierte en el primer disidente público al manejo de Quiroz

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago informa interrupción de servicio en algunas estaciones

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago informa interrupción de servicio en algunas estaciones

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Descifra: 69% cree que el Partido de la Gente “no se va a mantener unido por mucho tiempo”
    Chile

    Descifra: 69% cree que el Partido de la Gente “no se va a mantener unido por mucho tiempo”

    FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador

    Colegio de Profesores acusa “amenazas concretas” a derechos laborales por recortes presupuestarios del gobierno

    Ministro del Trabajo tras no llegar a acuerdo con la CUT por salario mínimo: “Ahora será el Congreso el que determine”
    Negocios

    Ministro del Trabajo tras no llegar a acuerdo con la CUT por salario mínimo: “Ahora será el Congreso el que determine”

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    “A reventarles la cabeza”: la arenga de Fernando Zuqui antes del triunfo de la UC ante Barcelona en la Libertadores
    El Deportivo

    “A reventarles la cabeza”: la arenga de Fernando Zuqui antes del triunfo de la UC ante Barcelona en la Libertadores

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al peruano Ignacio Buse por los cuartos de final del Challenger de Aix Provence

    Luis Enrique arremete contra los críticos del 5-4 del PSG ante Bayern: “Una opinión de mierda no hay por qué respetarla”

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos
    Mundo

    Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    Venezuela firma acuerdos energéticos con empresas de EE.UU. para impulsar producción de petróleo y gas

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos