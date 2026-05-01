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    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    “Corrigiendo las falencias que hoy presenta permitiría dar un paso concreto para que más mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, algo que tanto se necesita”, agregó la líder del CPC respecto a la iniciativa legislativa.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y exministra de Energía, Susana Jiménez, realizó un llamado a avanzar en políticas laborales, especialmente en concretar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

    “Necesitamos una agenda laboral pro-empleo que facilite las prácticas de adaptabilidad, fomente la confianza y la libertad en los acuerdos entre los actores del mundo del trabajo y permita avanzar en iniciativas que tanto se han discutido y todavía no logran concretarse, como es el proyecto de ley de Sala Cuna Universal”, sostuvo Jiménez en el marco de la conmemoración del día del trabajador en el Hospital del Trabajador de la ACHS.

    “Corrigiendo las falencias que hoy presenta permitiría dar un paso concreto para que más mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, algo que tanto se necesita”, agregó la líder del CPC.

    Asimismo, Jiménez valoró la reducción de la jornada laboral a 42 horas implementada esta semana. "Las buenas políticas laborales no solo se miden por sus buenas intenciones, sino también por su implementación. Es un avance muy valioso que mejora la calidad de vida de los trabajadores", indicó.

    Aun así, señaló que “su éxito depende de cómo se realice la práctica, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que enfrentan realidades muy distintas”.

    En ese sentido, la líder del CPC, de igual forma, abordó la implementación de la Ley Karin, cuyo fin es sancionar el acoso laboral. “Las dificultades en su implementación a veces van en sentido contrario del propósito que buscamos alcanzar”, señaló.

    Según Jiménez, la clave es avanzar bien, con miras a “avanzar con gradualidad, con flexibilidad y diálogo entre las partes”.

    “Hoy Chile necesita más acuerdos, más capacidad de enfrentar unidos los grandes cambios que día a día desafían al mundo del trabajo”, sostuvo.

    “Un escenario exigente”

    En tanto, Jiménez diagnosticó que el país está viviendo un “escenario exigente” y apuntó que los gremios deben asumir “con sentido de urgencia” los cambios para “superar las dificultades que enfrenta el mercado laboral”.

    La líder de la organización apuntó a las tasas de desempleo y a los niveles de informalidad que “deterioran la calidad del empleo y con transformaciones profundas impulsadas principalmente por la autonomización, la inteligencia artificial y la digitalización cada vez más extensiva”.

    “No se trata solo de cambios técnicos, son cambios estructurales que están redefiniendo la manera en que trabajamos con amenazas y oportunidades que es necesario atender”, agregó.

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