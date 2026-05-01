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    Neymar le mete presión a Ancelotti para estar en la Copa del Mundo: “Claro que pienso en el Mundial”

    El delantero de Brasil declaró ante los medios de comunicación sus intenciones de formar parte de la lista para asistir a la cita planetaria.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Santos en X.

    El 17 de octubre de 2023 fue la última vez que Neymar vistió la camiseta de la selección de Brasil. Fue en un duelo ante Uruguay en el Centenario, por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando la Canarinha era entrenada por Fernando Diniz, en un partido en el que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda. Pasaron dos años y medio desde esa fecha, pero el nombre de Ney nunca dejó de rondar el entorno del Scratch.

    Actualmente la situación es un dolor de cabeza para Carlo Ancelotti, quien hasta ahora no citó en sus nóminas al futbolista brasileño más importante de la última década, a pesar de que varios piden su regreso, aferrados a la nostalgia más que a un rendimiento deportivo imponente. Además, Neymar es astuto y también presiona esa chance, ya que esta semana volvió a declarar sus intenciones de estar volver a la selección de su país y de estar en la Copa del Mundo.

    Esta semana, Santos, el club al que volvió el delantero el año pasado para reimpulsar su carrera, jugó por la Copa Sudamericana de visita contra San Lorenzo, encuentro que terminó 1-1. Después del duelo, los periodistas argentinos no tardaron en preguntarle si acaso iba a estar en el Mundial. Ahí, Ney aprovechó y lanzó sin dudar: “Sí, claro que pienso en el Mundial. Todo jugador brasileño quiere estar ahí. Ojalá pueda estar“.

    También le preguntaron por su definición soñada para la cita planetaria que comenzará en un mes y medio más. Sonriente, el ex Barca y PSG contestó a los transandinos con picardía: “Una Final entre Argentina y Brasil, sería espectacular“.

    Un 2026 en alza

    Luego de un 2025 marcado por las lesiones y las decepciones deportivas, Neymar ha encontrado regularidad en esta temporada en Santos. Disputó la mayoría de los partidos y en los últimos 10 que jugó completó los 90 minutos.

    Foto: Santos en X.

    El desglose indica que registra 11 encuentros: seis por el Brasileirao, dos en la Copa Sudamericana, dos en el Campeonato Paulista y uno por la Copa de Brasil. En total son 899 minutos en cancha, en los que acumula cuatro goles.

    En tiempos en los que la selección brasileña no tiene las individualidades de otras épocas, ¿será suficiente para formar parte de la lista de jugadores que irán al Mundial 2026? Ahora la pelota está del lado de Ancelotti.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolNeymarCarlo AncelottiBrasilMundial 2026Copa del MundoNorteamérica 2026

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