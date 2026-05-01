Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador
Carabineros informó que desde las 8 de la mañana en distintas calles como Avenida Matta y Salvador habrá cortes de tránsito para vehículos particulares. Asimismo, la locomoción colectiva tendrá desvíos en sus rutas.
Carabineros informó sobre los cortes de tránsito que tendrán lugar este viernes 1 de mayo por manifestaciones relacionadas a la conmemoración del Día del Trabajador.
Los desvíos comenzaron a funcionar desde las 08.00 horas de la mañana en calles principales del centro de Santiago.
Vehículos particulares
Para vehículos particulares Carabineros realizó cortes en:
- Sector norte: en Santo Domingo
- Sector sur: en Avenida Matta
- Sector poniente: Padre Hurtado
- Sector oriente: Salvador
Locomoción colectiva
Para la locomoción colectiva Carabineros realizó cortes en:
- Sector norte: en Bellavista
- Sector sur: en Avenida Matta
- Sector poniente: Toro Mazote
- Sector oriente: Eliodoro Yáñez
La autoridad recomendó tomar vías alternativas o privilegiar el uso del Metro de Santiago para moverse por la comuna.
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