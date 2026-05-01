Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

Santiago, 31 de octubre 2024 Comienzan las obras de remodelacion de Plaza Baquedano, en el marco del proyecto, Nueva Alameda. La primera etapa de los trabajos generan desvios de transito en el sector de parques Forestal y Balmaceda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Carabineros informó sobre los cortes de tránsito que tendrán lugar este viernes 1 de mayo por manifestaciones relacionadas a la conmemoración del Día del Trabajador.

Los desvíos comenzaron a funcionar desde las 08.00 horas de la mañana en calles principales del centro de Santiago.

Vehículos particulares

Para vehículos particulares Carabineros realizó cortes en:

Sector norte: en Santo Domingo

Sector sur: en Avenida Matta

Sector poniente: Padre Hurtado

Sector oriente: Salvador

Locomoción colectiva

Para la locomoción colectiva Carabineros realizó cortes en:

Sector norte: en Bellavista

Sector sur: en Avenida Matta

Sector poniente: Toro Mazote

Sector oriente: Eliodoro Yáñez

La autoridad recomendó tomar vías alternativas o privilegiar el uso del Metro de Santiago para moverse por la comuna.