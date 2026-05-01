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    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Carabineros informó que desde las 8 de la mañana en distintas calles como Avenida Matta y Salvador habrá cortes de tránsito para vehículos particulares. Asimismo, la locomoción colectiva tendrá desvíos en sus rutas.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Santiago, 31 de octubre 2024 Comienzan las obras de remodelacion de Plaza Baquedano, en el marco del proyecto, Nueva Alameda. La primera etapa de los trabajos generan desvios de transito en el sector de parques Forestal y Balmaceda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Carabineros informó sobre los cortes de tránsito que tendrán lugar este viernes 1 de mayo por manifestaciones relacionadas a la conmemoración del Día del Trabajador.

    Los desvíos comenzaron a funcionar desde las 08.00 horas de la mañana en calles principales del centro de Santiago.

    Vehículos particulares

    Para vehículos particulares Carabineros realizó cortes en:

    • Sector norte: en Santo Domingo
    • Sector sur: en Avenida Matta
    • Sector poniente: Padre Hurtado
    • Sector oriente: Salvador

    Locomoción colectiva

    Para la locomoción colectiva Carabineros realizó cortes en:

    • Sector norte: en Bellavista
    • Sector sur: en Avenida Matta
    • Sector poniente: Toro Mazote
    • Sector oriente: Eliodoro Yáñez

    La autoridad recomendó tomar vías alternativas o privilegiar el uso del Metro de Santiago para moverse por la comuna.

    Más sobre:CarabinerosDesvíos tránsito1 de mayoDía del TrabajadorSantiago Centro

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