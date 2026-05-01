SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas

    El diputado Raúl Soto lidera la nómina que busca encabezar el partido, en un proceso que también renovará estructuras a nivel territorial.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas

    El Partido por la Democracia (PPD) informó que este jueves, a las 23:59 horas, venció el plazo de inscripción de listas para sus elecciones internas, quedando registrada una única lista de unidad para competir por la directiva nacional en los comicios del próximo 31 de mayo.

    La nómina es encabezada por el diputado Raúl Soto, quien postula a la presidencia del partido, acompañado por Sebastián Vergara como candidato a secretario general y Katherine Araya como tesorera.

    En cuanto a las vicepresidencias, competirán seis candidatos, cuyo orden final será determinado por la cantidad de votos obtenidos en la elección. Los postulantes son el senador Ricardo Celis, la diputada Andrea Parra, el gobernador de Tarapacá José Miguel Carvajal, además de Paula Solar, Bárbara Sepúlveda y Cristóbal Barra.

    PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas. En la imagen, Raúl Soto. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El proceso también contempla la elección de un vicepresidente indígena y una vicepresidenta de la mujer, cargos establecidos en los estatutos del partido para asegurar representación en la conducción interna.

    Desde la colectividad señalaron que la nueva mesa directiva asumirá con el objetivo de impulsar una renovación de liderazgos y modernizar al partido, proyectándolo como una oposición capaz de dialogar, pero firme en la defensa de principios progresistas.

    Las elecciones del 31 de mayo no solo definirán la directiva nacional, sino que también renovarán las mesas del PPD a nivel comunal, provincial y regional, además de elegir consejeros regionales y nacionales.

    Se trata del proceso interno más amplio de la colectividad, que se realiza cada dos años y en el que pueden participar todos los militantes a lo largo del país.

    PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas Cristobal Escobar
    Más sobre:PPDDirectiva NacionalPartido Por la DemocraciaElecciones Internas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancada RN presenta proyecto antisecuestro para endurecer penas y anticipar persecución penal

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    Carabineros detiene a sujeto por posesión de 57 plantas de cannabis en su domicilio

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu
    Chile

    Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu

    Detienen a dos sujetos en Curicó por tráfico de drogas: uno de ellos tenía alerta roja internacional

    Bancada RN presenta proyecto antisecuestro para endurecer penas y anticipar persecución penal

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin
    Negocios

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Gobierno descarta revocar concesión de Enel por cortes de energía de 2024: “Cumple con los estándares exigidos”

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    ¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship
    El Deportivo

    ¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship

    De revelación de la Liga MX a un incierto futuro: la incertidumbre de Josué Ovalle tras la desaparición de Mazatlán

    Javier Castrilli discute designación mundialista de Cristián Garay: “Nunca fue un árbitro que me llenara por completo”

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos
    Mundo

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    Venezuela firma acuerdos energéticos con empresas de EE.UU. para impulsar producción de petróleo y gas

    Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos