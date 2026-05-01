El Partido por la Democracia (PPD) informó que este jueves, a las 23:59 horas, venció el plazo de inscripción de listas para sus elecciones internas, quedando registrada una única lista de unidad para competir por la directiva nacional en los comicios del próximo 31 de mayo.

La nómina es encabezada por el diputado Raúl Soto, quien postula a la presidencia del partido, acompañado por Sebastián Vergara como candidato a secretario general y Katherine Araya como tesorera.

En cuanto a las vicepresidencias, competirán seis candidatos, cuyo orden final será determinado por la cantidad de votos obtenidos en la elección. Los postulantes son el senador Ricardo Celis, la diputada Andrea Parra, el gobernador de Tarapacá José Miguel Carvajal, además de Paula Solar, Bárbara Sepúlveda y Cristóbal Barra.

PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas. En la imagen, Raúl Soto. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El proceso también contempla la elección de un vicepresidente indígena y una vicepresidenta de la mujer, cargos establecidos en los estatutos del partido para asegurar representación en la conducción interna.

Desde la colectividad señalaron que la nueva mesa directiva asumirá con el objetivo de impulsar una renovación de liderazgos y modernizar al partido, proyectándolo como una oposición capaz de dialogar, pero firme en la defensa de principios progresistas.

Las elecciones del 31 de mayo no solo definirán la directiva nacional, sino que también renovarán las mesas del PPD a nivel comunal, provincial y regional, además de elegir consejeros regionales y nacionales.

Se trata del proceso interno más amplio de la colectividad, que se realiza cada dos años y en el que pueden participar todos los militantes a lo largo del país.