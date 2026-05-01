SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    El Mandatario aseguró que más de 900 mil personas están sin empleo y pidió que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    El Presidente José Antonio Kast abordó este viernes la situación del empleo en el país en el marco de una actividad por el Día del Trabajador en el Hospital del Trabajador, donde advirtió que Chile enfrenta una “emergencia laboral” y llamó a evitar hechos de violencia en las manifestaciones.

    Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que el país mantiene cifras preocupantes en materia de empleo, con más de 900 mil personas desempleadas y cerca de 2,5 millones en la informalidad, lo que —según indicó— refleja un escenario complejo para el mercado laboral.

    “Hoy celebramos el Día del Trabajo, pero hay más de 900 mil chilenos que no pueden celebrar tener un trabajo formal, un trabajo digno”, afirmó, agregando que el país acumula 39 meses con una tasa de desempleo superior al 8%.

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    El Mandatario advirtió que esta situación afecta con mayor fuerza a mujeres y jóvenes, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos formales y estables. “Esa falta de trabajo golpea con más fuerza a mujeres y jóvenes”, sostuvo.

    En esa línea, enfatizó la necesidad de reactivar la economía y fomentar el empleo formal, señalando que el gobierno impulsa medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y facilitar nuevas contrataciones. “No hay mejor política social que el pleno empleo”, subrayó.

    Llamado a aislar la violencia en manifestaciones

    En paralelo, Kast hizo un llamado a que las actividades conmemorativas del 1 de mayo se desarrollen de forma pacífica, instando a los distintos actores a “aislar a los violentistas”.

    “Que esa gran marcha sea una marcha pacífica (...) pero también los invito a que aislemos a los violentistas”, señaló.

    El Presidente advirtió que los hechos de violencia terminan perjudicando directamente a los propios trabajadores. “Cuando permitimos que esos violentistas destruyan locales, estamos dañando bienes que generan empleo”, afirmó.

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    Asimismo, recalcó que estos episodios pueden tener consecuencias graves para las personas. “Arriesgamos la vida de otros, personas que pueden quedar lesionadas por actos de violencia irracionales”, añadió.

    Finalmente, el Mandatario insistió en que las diferencias deben resolverse por vías institucionales. “No necesitamos la violencia para llegar a acuerdos. Democráticamente las cosas se resuelven en el Parlamento”, concluyó.

    Más sobre:José Antonio KastPresidenteDía del TrabajadorDesempleoManifestaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas

    Carabineros detiene a sujeto por posesión de 57 plantas de cannabis en su domicilio

    Venezuela firma acuerdos energéticos con empresas de EE.UU. para impulsar producción de petróleo y gas

    Lo más leído

    1.
    Alejandro Irarrázaval interviene en lío con Poduje y se reúne con la presidenta del Senado

    Alejandro Irarrázaval interviene en lío con Poduje y se reúne con la presidenta del Senado

    2.
    Con el diputado Raúl Soto a la cabeza: PPD inscribe lista de consenso para las elecciones internas del 31 de mayo

    Con el diputado Raúl Soto a la cabeza: PPD inscribe lista de consenso para las elecciones internas del 31 de mayo

    3.
    Poduje en rebeldía: ministro de Vivienda se convierte en el primer disidente público al manejo de Quiroz

    Poduje en rebeldía: ministro de Vivienda se convierte en el primer disidente público al manejo de Quiroz

    4.
    Poduje anuncia aprobación de emblemático programa de Vivienda que Quiroz sugirió descontinuar: inversión es de $46 mil millones

    Poduje anuncia aprobación de emblemático programa de Vivienda que Quiroz sugirió descontinuar: inversión es de $46 mil millones

    5.
    “No dejemos que una minoría impida el diálogo”: Kast relata conversación con funcionarios de salud durante manifestación en Temuco

    “No dejemos que una minoría impida el diálogo”: Kast relata conversación con funcionarios de salud durante manifestación en Temuco

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador
    Chile

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas

    Carabineros detiene a sujeto por posesión de 57 plantas de cannabis en su domicilio

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin
    Negocios

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Gobierno descarta revocar concesión de Enel por cortes de energía de 2024: “Cumple con los estándares exigidos”

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    ¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship
    El Deportivo

    ¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship

    De revelación de la Liga MX a un incierto futuro: la incertidumbre de Josué Ovalle tras la desaparición de Mazatlán

    Javier Castrilli discute designación mundialista de Cristián Garay: “Nunca fue un árbitro que me llenara por completo”

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos
    Mundo

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    Venezuela firma acuerdos energéticos con empresas de EE.UU. para impulsar producción de petróleo y gas

    Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos