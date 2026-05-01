Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

El Presidente José Antonio Kast abordó este viernes la situación del empleo en el país en el marco de una actividad por el Día del Trabajador en el Hospital del Trabajador, donde advirtió que Chile enfrenta una “emergencia laboral” y llamó a evitar hechos de violencia en las manifestaciones.

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que el país mantiene cifras preocupantes en materia de empleo, con más de 900 mil personas desempleadas y cerca de 2,5 millones en la informalidad, lo que —según indicó— refleja un escenario complejo para el mercado laboral.

“Hoy celebramos el Día del Trabajo, pero hay más de 900 mil chilenos que no pueden celebrar tener un trabajo formal, un trabajo digno”, afirmó, agregando que el país acumula 39 meses con una tasa de desempleo superior al 8%.

Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

El Mandatario advirtió que esta situación afecta con mayor fuerza a mujeres y jóvenes, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos formales y estables. “Esa falta de trabajo golpea con más fuerza a mujeres y jóvenes”, sostuvo.

En esa línea, enfatizó la necesidad de reactivar la economía y fomentar el empleo formal, señalando que el gobierno impulsa medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y facilitar nuevas contrataciones. “No hay mejor política social que el pleno empleo”, subrayó.

Llamado a aislar la violencia en manifestaciones

En paralelo, Kast hizo un llamado a que las actividades conmemorativas del 1 de mayo se desarrollen de forma pacífica, instando a los distintos actores a “aislar a los violentistas”.

“Que esa gran marcha sea una marcha pacífica (...) pero también los invito a que aislemos a los violentistas”, señaló.

El Presidente advirtió que los hechos de violencia terminan perjudicando directamente a los propios trabajadores. “Cuando permitimos que esos violentistas destruyan locales, estamos dañando bienes que generan empleo”, afirmó.

Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

Asimismo, recalcó que estos episodios pueden tener consecuencias graves para las personas. “Arriesgamos la vida de otros, personas que pueden quedar lesionadas por actos de violencia irracionales”, añadió.

Finalmente, el Mandatario insistió en que las diferencias deben resolverse por vías institucionales. “No necesitamos la violencia para llegar a acuerdos. Democráticamente las cosas se resuelven en el Parlamento”, concluyó.