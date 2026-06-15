Uso de la “derechita cobarde” por parte de diputada republicana hastía a Chile Vamos y provoca llamado de atención de RN

Santiago 25 de abril 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en el Consejo General de Renovacion Nacional, en un centrico hotel de la comuna de Santiago Dragomir Yankovic/Aton Chile

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se contactó directamente con la diputada republicana, Stephanie Jéldrez.

Lo hizo luego de que el viernes pasado, en conversación con Radio Agricultura, la diputada Jéldrez planteara que “hay una romantización de la moderación, que yo creo que ya pasó de moda. Lamentablemente, este tipo de derecha, derechita cobarde, como bien dice la abuela (Pamela Jiles, quien también participó del programa), falta ahí un dejo de olfato político importante”.

El fantasma de la “derechita cobarde” volvió a aparecerse en las filas de los partidos que sustentan el gobierno de José Antonio Kast, por lo que la timonel de RN consideró que era necesario intervenir.

Los dichos de Jéldrez responden a un debate que actualmente se da en el oficialismo, en torno a la acusación constitucional que se presentó en contra del exministro Nicolás Grau (Frente Amplio) y que fue impulsada por republicanos y el Partido Nacional Libertario, y de la que algunos diputados de Chile Vamos han tomado distancia.

“No hay que ser ningún genio para darse cuenta de que el mundo se derechizó en general, que la gente está pidiendo mano dura, que los postulados que movemos desde nuestro sector son los que están imperando, los que están de moda. Buscan acercarse a un público que, además, se va a molestar con ellos, por esta falsa moderación. Ni siquiera le van a dar el voto. Van a tener que salir a explicar. ¿Y qué van a hacer? Perder esos votos", agregó Jéldrez.

Sus palabras molestaron en Chile Vamos, coalición que ha sido apuntada como “cobarde” por parte de republicanos -incluso por el propio Kast- desde hace años, sobre todo en el marco de contiendas electorales. Lo que sorprende en en bloque es que ni siquiera hoy, que conviven con el partido de Arturo Squella, se libren de esta etiqueta.

Según quienes supieron del intercambio, Balladares le hizo un llamado de atención a la diputada. Ell a, de acuerdo a las mismas versiones, intentó explicar que sus palabras fueron sacadas de contexto.

02-06-2026 ANDREA BALLADARES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

La molestia, de todas formas, persiste. El diputado Evópoli Jorge Guzmán, quien también ha hecho ver reparos frente al libelo, sostuvo que “la responsabilidad política exige proteger a nuestro gobierno de sus adversarios cuando corresponde, pero también de los errores cometidos por sus propios aliados e impedir que las instituciones sean utilizadas con fines meramente tácticos o electorales”.

“La única ‘derechita cobarde’ es aquella que, por temor a las críticas de la llamada ‘derecha radical’ termina votando contra sus propias convicciones, contra la institucionalidad y, en definitiva, contra los intereses de Chile”, agregó.

11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

Por último, Guzmán hizo una invitación a los diputados Jéldrez y Cristian Araya (republicano que también participó del espacio radial) a “abandonar la superioridad moral y actuar con responsabilidad y lealtad hacia el gobierno que integran”.

“Estamos y somos parte del gobierno, no por conveniencia ni por modas pasajeras, sino por la legítima convicción de contribuir al bienestar de Chile y a la defensa de sus instituciones democráticas”, concluyó el militante Evópoli.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN) sostuvo: “Este es mi gobierno, y la mejor manera de ser leal a él no es sumarse a peleas parlamentarias que la ciudadanía percibe como un espectáculo, sino estar en la calle, escuchando y enfrentando lo que realmente duele (…). La gente no pide acusaciones constitucionales, pide seguridad, justicia y dignidad”.

Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

El mismo viernes, en tanto, el jefe de la bancada de diputados RN, Diego Schalper, dedicó un mensaje a sus pares republicanos. “La política -o tener ‘olfato político’, como se decía en el programa- no consiste solamente en velar por el propio interés, con la cuña más incendiaria para ganar apoyos circunstanciales. Esa valentía dactilar se parece más al populismo que a la política”, escribió el parlamentario.

“Ir ‘hacia dónde va el buque’ suena más a oportunismo y cortoplacismo, que a liderazgo y sentido político”, añadió, en referencia directa a los dichos de Jéldrez.

La UDI ya había hecho un duro llamado de atención a republicanos en esta línea, luego de que el diputado Agustín Romero -de ese partido- deslizara que el descuelgue de Chile Vamos en la acusación contra Grau los obligaría a responder a su electorado. “Se acabaron los tiempos de la derechita cobarde”, plantearon en esa ocasión.