Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo
Las alertas SAE han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.
El sistema frontal que afecta a las regiones entre Valparaíso y Los Lagos ha obligado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar evacuaciones preventivas mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en zonas expuestas a riesgos durante este domingo.
La alerta SAE corresponde a un mensaje de texto masivo que se envía de forma automática a los teléfonos celulares ubicados en una zona de peligro para avisar sobre desastres naturales graves como tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas o desbordes de ríos.
En este caso, las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.
Las autoridades han llamado a evacuar de inmediato cuando se reciba, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia dispuestos en las distintas zonas.
Revisa las recomendaciones y evacuaciones emitidas por Senapred durante esta jornada:
A continuación las alertas SAE de evacuación y para evitar sectores entregadas por Senapred durante la emergencia.
Solicitan evacuar sector Las Obras en Traiguén
21:49 horas.- Senapred llamó a evacuar sector Las Obras, en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía, por desborde del río Traiguén y humedales aledaños.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE.
Alerta crecida de caudal en el río Traiguén
21:37 horas.- Por alerta de crecida del caudal del río Traiguén, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la ciudadanía a evitar acercarse a la ribera y a humedales del afluente de la Región de La Araucanía.
Insisten en evacuar Las Rocas 2
17:27 horas.- Senapred reactivó la mensajería SAE para reiterar el llamado a evacuar el sector Las Rocas 2, en Angol, Región de La Araucanía.
Llaman a evacuar Las Rocas en Angol
14:44 horas.- Por desborde del Río Vergara, Senapred activó la mensajería SAE solicita evacuar sector Las Rocas 2 en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.
Piden evacuar en Concepción
14:30 horas.- Senapred solicita la evacuación de los sectores Santa Rita, Puente 1 y El Queule en Concepción, Región del Biobío, por el desborde del río Andalién.
En la zona se activó la mensajería SAE para reforzar lo dispuesto por las autoridades en la zona.
Llaman a evacuar Las Golondrinas y San Francisco Millapoa
09:44 horas.- Senapred llamó a evacuar sectores de Las Golondrinas y San Francisco Millapoa en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, por desborde del Río Taboleo mediante alerta SAE.
Desborde de Río Nicodahue
09:39 horas.- Senapred activó la mensajería SAE y solicitó evacuar sectores cercanos a la ribera del Río Nicodahue en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, por desborde.
Evacuación en Nacimiento por desborde
09:35 horas.- Por desborde del Río Culenco, Senapred solicita evacuar sectores cercanos a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, a través de mensajería SAE.
Llaman a evacuar sector de Angol por desborde
02:04 horas.- Por desborde del río Rehue, Senapred llamó a evacuar los sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, mediante mensajería del SAE.
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