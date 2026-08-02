Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

El sistema frontal que afecta a las regiones entre Valparaíso y Los Lagos ha obligado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar evacuaciones preventivas mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en zonas expuestas a riesgos durante este domingo.

La alerta SAE corresponde a un mensaje de texto masivo que se envía de forma automática a los teléfonos celulares ubicados en una zona de peligro para avisar sobre desastres naturales graves como tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas o desbordes de ríos.

En este caso, las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.

Las autoridades han llamado a evacuar de inmediato cuando se reciba, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia dispuestos en las distintas zonas.

Revisa las recomendaciones y evacuaciones emitidas por Senapred durante esta jornada:

A continuación las alertas SAE de evacuación y para evitar sectores entregadas por Senapred durante la emergencia.

Solicitan evacuar sector Las Obras en Traiguén

21:49 horas.- Senapred llamó a evacuar sector Las Obras, en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía, por desborde del río Traiguén y humedales aledaños.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE.

Alerta crecida de caudal en el río Traiguén

21:37 horas.- Por alerta de crecida del caudal del río Traiguén, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la ciudadanía a evitar acercarse a la ribera y a humedales del afluente de la Región de La Araucanía.

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, EVITA ribera del río Traiguén y humedales, en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la… pic.twitter.com/vG0SSpKP7Z — SENAPRED (@Senapred) August 3, 2026

Insisten en evacuar Las Rocas 2

17:27 horas.- Senapred reactivó la mensajería SAE para reiterar el llamado a evacuar el sector Las Rocas 2, en Angol, Región de La Araucanía.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Vergara #SENAPRED reitera el llamado a evacuar sector Las Rocas 2 en la comuna de #Angol, Región de La Araucanía.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/qa483kSjo5 — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Llaman a evacuar Las Rocas en Angol

14:44 horas.- Por desborde del Río Vergara, Senapred activó la mensajería SAE solicita evacuar sector Las Rocas 2 en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Vergara #SENAPRED solicita evacuar sector Las Rocas 2 en la comuna de #Angol, Región de La Araucanía.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos #SENAPRED activó mensajería #SAE.

Recuerda… pic.twitter.com/O2Ujz9rwqu — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Piden evacuar en Concepción

14:30 horas.- Senapred solicita la evacuación de los sectores Santa Rita, Puente 1 y El Queule en Concepción, Región del Biobío, por el desborde del río Andalién.

En la zona se activó la mensajería SAE para reforzar lo dispuesto por las autoridades en la zona.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Andalién #SENAPRED solicita evacuar sectores Santa Rita, Puente 1 y El Queule en la comuna de #Concepción, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos #SENAPRED activó… pic.twitter.com/GNySsWMJNg — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Llaman a evacuar Las Golondrinas y San Francisco Millapoa

09:44 horas.- Senapred llamó a evacuar sectores de Las Golondrinas y San Francisco Millapoa en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, por desborde del Río Taboleo mediante alerta SAE.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Taboleo #SENAPRED solicita evacuar sectores Las Golondrinas y San Francisco Millapoa en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó… pic.twitter.com/oP2uiZzZtj — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Desborde de Río Nicodahue

09:39 horas.- Senapred activó la mensajería SAE y solicitó evacuar sectores cercanos a la ribera del Río Nicodahue en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, por desborde.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a la ribera del Río Nicodahue en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó mensajería #SAE.

Recuerda… pic.twitter.com/VDEOazA8Nj — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Evacuación en Nacimiento por desborde

09:35 horas.- Por desborde del Río Culenco, Senapred solicita evacuar sectores cercanos a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, a través de mensajería SAE.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Culenco #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó… pic.twitter.com/fXRgkN1GeW — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Llaman a evacuar sector de Angol por desborde

02:04 horas.- Por desborde del río Rehue, Senapred llamó a evacuar los sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, mediante mensajería del SAE.