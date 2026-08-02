Cifra de fallecidos en crisis migratoria de Ceuta supera los 70

A tres días desde que se produjo el ingreso de cerca de 60 mil personas en 24 horas a Ceuta, la Delegación del Gobierno en el enclave español elevó a 72 la cifra de migrantes fallecidos.

“Hablamos de personas inocentes que han perdido la vida intentando acceder a nuestra ciudad”, afirmó Miguel Ángel Pérez, el delegado del Gobierno. La mayoría de las víctimas perdieron la vida al intentar llegar por mar a la ciudad autónoma ubicada en el norte de África, en el marco de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Según detalló Pérez, para enfrentar la emergencia “las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hemos pasado de 696 agentes en la ciudad a 1.042”. Dentro de los dispositivos y agentes desplegados se encuentran ocho buceadores distribuidos en dos grupos y un helicóptero.

En todo caso, la autoridad de Ceuta afirmó en una rueda de prensa que “ya podemos decir que la ciudad ahora no tiene nada que ver con las primeras 24 horas ”. Las labores siguen en terreno en la ciudad autónoma y se reforzará el servicio marítimo en los próximos días.

El delegado admitió que la cifra de personas que quedan pendientes para salir es un dato complejo que se sigue comprobando, y que se entregarán los números definitivos del Ministerio del Interior cuando los tengan. “Ahora mismo lo que sí estamos comprobando es que hay muchas menos personas de las que había en días posteriores y en esto se sigue avanzando”, indicó.