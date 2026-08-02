Accidente aéreo en Grecia: dos helicópteros chocan durante combate de incendio forestal

Dos helicópteros destinados al combate de incendios forestales colisionaron este domingo mientras participaban en un operativo en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, en Grecia.

El Departamento de Bomberos informó que las aeronaves chocaron durante las labores de extinción y que, tras el accidente, se desplegó una operación de búsqueda y rescate para localizar a sus tripulaciones.

Según antecedentes publicados por medios locales, los dos helicópteros volaban a baja altura cuando entraron en contacto y cayeron en una zona de barranco. Un testigo aseguró haber escuchado un fuerte ruido antes de que las aeronaves desaparecieran detrás de una montaña.

Registros difundidos por la televisión griega muestran el momento de la colisión. Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido establecidas.

Rescatan a la tripulación de una aeronave

El medio Kathimerini informó que los dos pilotos de uno de los helicópteros fueron encontrados con vida. Ambos fueron trasladados a un recinto hospitalario para evaluar su estado de salud.

Otros reportes locales señalaron que una de esas personas presentaba lesiones, aunque se encontraba consciente y había logrado comunicarse con el centro de coordinación.

La búsqueda se concentró posteriormente en los ocupantes del segundo helicóptero. De acuerdo con antecedentes preliminares, cada aeronave transportaba a dos personas.

El medio local Ta Nea informó que los equipos de emergencia recibieron a dos personas con heridas leves y a otras dos inconscientes. Para atender el accidente fueron desplegadas seis ambulancias, una unidad móvil, 12 rescatistas y dos médicos.

Fallecimiento todavía no confirmado

El canal griego MEGA reportó la muerte de uno de los ocupantes del segundo helicóptero. Sin embargo, el Departamento de Bomberos no había confirmado oficialmente ese fallecimiento ni entregado un balance definitivo de víctimas.

Los helicópteros, identificados por medios locales como aeronaves Bell arrendadas por el Cuerpo de Bomberos, participaban en el combate de un incendio forestal bajo condiciones descritas como adversas.

Las autoridades mantienen el operativo en el sector mientras reúnen antecedentes para establecer la dinámica de la colisión.