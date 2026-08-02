SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Accidente aéreo en Grecia: dos helicópteros chocan durante combate de incendio forestal

    La tripulación de una de las aeronaves fue rescatada y trasladada a un hospital, mientras continuaba la búsqueda de los ocupantes del segundo. Medios locales reportaron una víctima fatal.

    Por 
    Felipe Rivera
    Accidente aéreo en Grecia: dos helicópteros chocan durante combate de incendio forestal X @@media_express_e

    Dos helicópteros destinados al combate de incendios forestales colisionaron este domingo mientras participaban en un operativo en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, en Grecia.

    El Departamento de Bomberos informó que las aeronaves chocaron durante las labores de extinción y que, tras el accidente, se desplegó una operación de búsqueda y rescate para localizar a sus tripulaciones.

    Según antecedentes publicados por medios locales, los dos helicópteros volaban a baja altura cuando entraron en contacto y cayeron en una zona de barranco. Un testigo aseguró haber escuchado un fuerte ruido antes de que las aeronaves desaparecieran detrás de una montaña.

    Registros difundidos por la televisión griega muestran el momento de la colisión. Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido establecidas.

    Rescatan a la tripulación de una aeronave

    El medio Kathimerini informó que los dos pilotos de uno de los helicópteros fueron encontrados con vida. Ambos fueron trasladados a un recinto hospitalario para evaluar su estado de salud.

    Otros reportes locales señalaron que una de esas personas presentaba lesiones, aunque se encontraba consciente y había logrado comunicarse con el centro de coordinación.

    La búsqueda se concentró posteriormente en los ocupantes del segundo helicóptero. De acuerdo con antecedentes preliminares, cada aeronave transportaba a dos personas.

    El medio local Ta Nea informó que los equipos de emergencia recibieron a dos personas con heridas leves y a otras dos inconscientes. Para atender el accidente fueron desplegadas seis ambulancias, una unidad móvil, 12 rescatistas y dos médicos.

    Fallecimiento todavía no confirmado

    El canal griego MEGA reportó la muerte de uno de los ocupantes del segundo helicóptero. Sin embargo, el Departamento de Bomberos no había confirmado oficialmente ese fallecimiento ni entregado un balance definitivo de víctimas.

    Los helicópteros, identificados por medios locales como aeronaves Bell arrendadas por el Cuerpo de Bomberos, participaban en el combate de un incendio forestal bajo condiciones descritas como adversas.

    Las autoridades mantienen el operativo en el sector mientras reúnen antecedentes para establecer la dinámica de la colisión.

    Lee también:

    Más sobre:GreciaAtenasAccidente aéreoHelicópterosBomberos de GreciaIncendios forestales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni

    Boom de los perfumes: número de tiendas de estos productos ha aumentado en 50% en el Gran Santiago desde la pandemia

    Lo más leído

    1.
    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    2.
    Milei vuelve al ataque contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, no es inocente”

    Milei vuelve al ataque contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, no es inocente”

    3.
    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    4.
    Irán asegura que acuerdo con Omán para definir nueva ruta marítima en estrecho de Ormuz está en “fase final”

    Irán asegura que acuerdo con Omán para definir nueva ruta marítima en estrecho de Ormuz está en “fase final”

    5.
    Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

    Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

    6.
    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin

    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni
    Chile

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Megarreforma: gobierno queda a un paso de aprobar platas municipales y se inclina por solo dos vetos

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York
    Negocios

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York

    Vinos de Chile confía en que negociaciones del gobierno con EE.UU. permitan excluir al vino de aranceles

    Francisco Urdinez y el equilibrio de las relaciones con China y EE.UU.: “El escenario perfecto que tuvo Chile por 25 años se acabó”

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales
    Tendencias

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero
    El Deportivo

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

    Ascenso en el ranking ATP y un millonario premio: qué viene para Alejandro Tabilo tras su destacada semana en Washington

    Sueldo millonario y con inversionistas en Norteamérica: los detalles del plan fallido de Infantino para vender el Mundial

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story
    Cultura y entretención

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Estirar la cuerda

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania
    Mundo

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación