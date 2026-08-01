300 personas son evacuadas tras sismo de magnitud 4.7 en Italia

Un sismo de magnitud 4.7 sacudió el sur de Italia, en una región cercana a Nápoles. A su paso, la emergencia dejó al rededor de 20 personas lesionadas y resultó en el desplazamiento de cerca de 130 familias.

El terremoto ocurrió durante el viernes a las 19:46, según hora local. Se convirtió en el movimiento sísmico más fuerte de los últimos 40 años en la región y se produjo a una profundidad de 3 km.

Por deslizamientos de tierra, provocó que al rededor de 300 personas distribuidas en cerca de 130 familias fueran evacuadas del municipio de Pozzuoli, el sector más afectado de la emergencia con derrumbes estructurales. Según el medio italiano La Reppublica, nueve edificios han sido declarados inseguros hasta ahora.

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“El Gobierno está comprometido para asegurar asistencia completa a todas las personas desplazadas, para encontrar una solución definitiva para la reurbanización y asegurar todos los edificios inhabitables”, detalló Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia.

El sismo, que se sintió además en la Isla de Isquia y hasta la península sorrentina, provocó cortes de luz y dañó un muelle en los Campos Flégreos, la caldera volcánica de al noroeste de Nápoles.

El enjambre sísmico también produjo dos temblores posteriores a la emergencia a las 05:47 y 05:59 de la mañana, que alcanzaron magnitudes de 3.1 y 3.0, respectivamente.