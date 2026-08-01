MOP, Ejército y Municipalidad de Zapallar instalan puente mecano para restablecer conectividad en Ruta E-462 por socavón

Esta sábado, al mediodía, se dio el vamos a la instalación de un puente mecano como solución de emergencia para restablecer la conectividad en la ruta Ruta E-462, que une Catapilco con La Laguna de Zapallar ante el socavón que se registró en el kilómetro 12, a la altura de Catapilco.

La actividad contó con la presencia del ministro de Obras Públicas y titular también de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, representantes del Ejército y otras autoridades regionales.

La estructura modular de acero prefabricado pesa 56 toneladas, mide 42 metros de largo y 3,45 ancho de calzada.

El puente soporta cargas de hasta 15 toneladas, para una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora.

“Hay un contingente de más de 60 trabajadores del Ejército, personas jóvenes, pero que han tenido mucha experiencia en casos anteriores, y esperamos que a mediados de la otra semana ya esté habilitado, dada la entrega por parte del ejército y la posterior revisión por parte del equipo de vialidad del Ministerio de Obras públicas y este es un puente de carácter provisorio, es temporal”, puntualizó el biministro.

El alcalde Alessandri, en tanto, destacó que la instalación del puente significa recuperar la conectividad de la comuna y valoró el trabajo desarrollado entre las distintas instituciones.

“Sabemos que la interrupción de la Ruta E-462 ha generado una dificultad importante para nuestros vecinos, por eso nuestra prioridad ha sido recuperar la conectividad en el menor tiempo posible, pero con todas las condiciones de seguridad necesarias. Hoy contamos con una solución transitoria concreta”, resaltó.

La solución definitiva se proyecta en un plazo de entre siete y diez meses.