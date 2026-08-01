Prisión preventiva para dos imputados por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

Este sábado se desarrolló la formalización de los dos detenidos por su participación en el frustrado asalto a un camión de transporte de valores ocurrido el viernes en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Los imputados, de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que la Fiscalía Centro Norte solicitara dicha medida por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal Manuel Silva formalizó a ambos por los delitos de robo calificado, porte ilegal de arma de fuego y receptación de vehículo.

Según informó la Fiscalía, los imputados fueron detenidos en un operativo desarrollado en conjunto con el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, concretado en menos de 24 horas desde ocurrido el hecho.

Prisión preventiva para dos imputados por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Qué ocurrió

El hecho se registró cerca de las 10.10 horas del viernes, cuando un camión de valores realizaba la carga de dinero en un cajero automático del sector Matadero. En ese momento se produjo un intento de robo que derivó en un intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, dos vigilantes resultaron lesionados y una persona murió. De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el fallecido correspondería a uno de los asaltantes y recibió un disparo efectuado por uno de los vigilantes del camión de valores.

Tras el hecho, los demás involucrados escaparon del lugar a bordo de un vehículo particular, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda por parte de Carabineros.

El fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, Sergio Ortiz, instruyó diligencias al OS-9 y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros para esclarecer la dinámica del asalto e identificar a todos los participantes.