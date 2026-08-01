Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados. Foto: ATON.

Este sábado, las precipitaciones tendrán una pequeña pausa en la Región Metropolitana. Será un día frío, con máximas entre los 10 y 15 °C, pero seco. La nubosidad se mantendrá durante gran parte del día, preparándose para un segundo evento de lluvia que marcará el fin de semana.

Y es que según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el domingo 2 de agosto vuelve con fuerza la lluvia en Santiago . Todos los sectores de la capital recibirán agua, acompañada de temperaturas aún más bajas que el pasado viernes.

El llamado es a prepararse para un nuevo frente de precipitaciones y abrigarse para las máximas bajas (hasta 12 °C) para el cierre del fin de semana, que será, sin duda, una jornada invernal.

Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

Lluvia en Santiago: los sectores afectados por las precipitaciones

Este domingo 2 de agosto, retorna la lluvia a la Región Metropolitana. En gran parte de los sectores, las precipitaciones comenzarán en la madrugada y se extenderán hasta la noche.

Según lo que se ve en el pronóstico hasta ahora, será una jornada lluviosa que marcará el fin de las precipitaciones, al menos por un tiempo. En paralelo, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anticipó que habrá “un ciclo más largo de buenas condiciones del tiempo” después del domingo.

Esto, al menos durante los primeros quince días de agosto.

Sin embargo, el domingo sería un día de lluvia importante. Durante todo el día, podrían caer unos 20 mm de agua , lo que corresponde a lluvia moderada a intensa.

Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados. Foto: ATON.

Los datos de Meteochile muestran que será un escenario similar para todos los sectores de la RM.

Es decir, en Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo habrá chubascos aislados en la madrugada, lluvia por la mañana, y chubascos normales variando a aislados por la tarde y noche.

También será un día frío: se esperan máximas entre 9 y 13 °C por lo que, además de protegerse del agua, será necesario abrigarse bien si se realizan actividades en el exterior.