Sebastián Zamora: “No vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde el Congreso”

Durante la semana distrital, sin actividades legislativas, Sebastián Zamora se ha dedicado a conversar con familiares de uniformados condenados en el marco del estallido social. Lo ha hecho con un objetivo en la mira: promover indultos generales desde el Congreso, a través de un proyecto impulsado por los liberarios y respaldado por la colectividad en que él comenzó a militar, el Partido Republicano.

El excabo de Carabineros asegura que ve margen para que la iniciativa avance en el Congreso. Y no pierde la esperanza de que el Presidente José Antonio Kast otorgue el beneficio. “Si es que Kast promete algo, lo va a hacer”, sostiene.

El Presidente Kast está próximo a cumplir cinco meses en La Moneda y aún no indulta a nadie. ¿Le decepciona?

No. Es una facultad exclusiva del presidente, es algo a lo cual no me puedo referir. Lo que sí, se presentó un proyecto por parte del Partido Nacional Libertario, el cual ha sido apoyado por la bancada (republicana). No vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde nuestra posición como bancada desde el Congreso y vamos a intentar generar oportunidades para conversar con el Ejecutivo y que esto se realice. Llegué al Congreso para pelear las causas que considero justas. Y no hay una más justa que defender a quienes defendieron nuestro país en los momentos más difíciles. Sobre todo porque, hace poco, fue el asesinato del suboficial mayor Cosme.

¿A qué atribuye que el Presidente Kast no haya entregado indultos aún? Pudo hacerlo en su primer mes de mandato si hubiese querido.

Insisto, es una facultad del presidente. No nos corresponde referirnos a aquello. Él verá el momento oportuno para revisarlo, si es que así lo estima pertinente. Y nosotros vamos a impulsar el proyecto de ley que tenemos en el Congreso.

Foto: Andres Perez Andres Perez

¿No cree que es complicado para el Ejecutivo hacerlo por la experiencia cercana del expresidente Boric? Él indultó a condenados durante el estallido y tuvo un costo político y ciudadano.

Yo ni siquiera haría una comparación respecto de los indultos de Boric con los del Presidente Kast, si es que así se fuesen a realizar, y espero que sí. El expresidente Boric indultó delincuentes que seguían delinquiendo posteriormente. No hay comparación: nosotros luchamos por indultos de quienes defendieron la patria.

El presidente ha dicho que habrá indultos y que va a revisar caso a caso. ¿Confía en que va a ocurrir?

Sí. Si hay algo que caracteriza al presidente es que piensa A, dice A y hace A. No me cabe duda de que el presidente, si es que promete algo, lo va a hacer.

¿Alguna vez él tomó un compromiso personal con usted?

No, jamás. Sí nosotros le hemos manifestado nuestra preocupación por carabineros y militares. Él está muy preocupado.

¿Que hoy como bancada republicana estén trabajando en este proyecto de indulto general responde a que se cansaron de esperar el indulto presidencial?

No. Encontramos otra vía por la cual podíamos iniciar este proceso. No tengo dudas de que este proyecto va a avanzar. Es un apoyo transversal, no solo de un sector político.

Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Ve posible que lo apoyen en la oposición? El PDG, por ejemplo.

No lo he conversado con ellos. Pero sí tengo bastante cercanía con sectores de Chile Vamos, con algunos sectores de centro que sí estarían dispuestos a apoyar el proyecto.

Superada la megarreforma, el gobierno pretende que sus ejes sean seguridad y empleo. Durante las últimas semanas se ha visto que los republicanos hacen propuestas sobre temas diversos. ¿Se distrae el foco?

Para nada. Estamos impulsando una agenda de seguridad muy contundente. Este jueves ingresamos un proyecto de ley para poder sancionar el porte de arma blanca dentro de los centros penitenciarios. Ingresamos un proyecto de ley con la diputada Barchiesi relativo a las emboscadas que ocurren en la Macrozona Sur.

Los proyectos que menciona son relativos a seguridad. ¿Qué pasa con los otros que propone el Partido Republicano?

Lo que hace el partido y la bancada es impulsar lo que son sus principios y valores. Cada partido tendrá su mirada y sus proyectos. Para mí, por ejemplo, es muy irresponsable modificar la ley Nain-Retamal por parte del PC.

Pero el PC no tiene la responsabilidad de ser oficialismo. Kast hizo un llamado a concentrarse en los temas prioritarios.

Aquí no tiene que haber duda de que la agenda del gobierno es la seguridad. Vamos en línea con aquello. Paralelamente, los partidos políticos tendrán las iniciativas de promover sus iniciativas y el Ejecutivo verá si las recibe.

Uno de los proyectos que impulsan es el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). ¿Por qué?

El INDH solamente defiende a los delincuentes. Aquí claramente hay un sesgo ideológico. Me parece impresentable que la senadora Campillai esté defendiendo al instituto. Se tiene que eliminar, quitarles el presupuesto.

El gobierno está por reformar el INDH, no eliminarlo. ¿Ve espacio para un cambio de postura?

El subsecretario (de Derechos Humanos) puede, y lo respeto, impulsar una modificación. Pero como bancada tomamos una posición: poner en la mesa el debate de eliminar el INDH.

¿Lo deja satisfecho la reforma a Carabineros?

No, tiene que ser un desde. La mayoría de la gente, cuando uno está en terreno, exige más carabineros. Y estamos atacando el problema de fondo, que es que no están ingresando. El presidente lo que presenta hoy con voluntad política (...) es un gran paso. Con esto seguimos fortaleciendo a la institución. Y no tiene que ser solamente con Carabineros, sino también con la PDI, con nuestras Fuerzas Armadas.

¿Cuál es su balance del gobierno?

Es muy pronto para realizar algún balance. Falta mucho por hacer. Pero la verdad es que vamos bien encaminados. Le tengo mucha esperanza a este proyecto republicano del gobierno, un gobierno totalmente transversal.

Integra la bancada más grande de la Cámara. ¿Son los republicanos los que han puesto la música?

No caería en la pelea de quién pone la música.