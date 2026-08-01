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    Desempleo se ubica en 9,4% y encadena cuatro meses de destrucción de trabajo formal

    De acuerdo al INE, en total se crearon 81.778 empleos. Sin embargo, al desagregar esta cifra, se evidencia una destrucción de 32.800 plazas formales. Así, la totalidad de los nuevos puestos fueron informales.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    06 Mayo 2025 Construccion , Trabajadores, empleo, cemento. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El mercado laboral sigue bajo presión. La tasa de desempleo para el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4%, incrementándose 0,5 puntos porcentuales(pp.) en doce meses, pero se mantuvo en comparación al trimestre inmediatamente anterior. De esta manera, se completan tres meses con una cifra sobre 9%. Y es además se mantiene en sus niveles máximos en cinco años.

    De acuerdo al INE, la fuerza de trabajo subió 1,5% mayor al crecimiento de la creación de empleo (0,9%).

    Este dato de creación de empleo fue incidido tanto por las mujeres (1,7%) como por los hombres (0,3%). Las personas ocupadas ausentes, que representaron el 5,0% del total de la población ocupada, decrecieron 6,3%, equivalente a 31.467 personas.

    Según sector económico, la expansión de la población ocupada estuvo liderada por transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,1%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (8,6%) y personas asalariadas informales (2,8%).

    En la serie sobre informalidad, el INE indicó que esa tasa alcanzó 27,0% ascendiendo 1,0pp en 12 meses y manteniéndose en máximos desde mediados del 2024.

    Creación de empleo

    En total se crearon 81.778. Sin embargo, al desagregar esta cifra, se evidencia una destrucción de 32.800 empleos formales, encadenando cuatro meses consecutivos a la baja. Así, la totalidad de las nuevas plazas laborales fueron informales, llegando a 114 mil, lo que equivale a un aumento de 4,7% en 12 meses, su mayor alza desde abril-junio del 2022 y en total hay 2.537.804 de personas trabajando en la informalidad.

    La tasa de desocupación femenina alcanzó 10,4%, aumentando 0,5 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,7% registrado por las ocupadas. Al mismo tiempo, las desocupadas se expandieron 7,9%, incididas por las cesantes (8,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (1,7%).

    Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,7% y 48,1%, incrementándose 0,8 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,7%, influidas por las inactivas potencialmente activas y las iniciadoras.

    La tasa de desocupación masculina alcanzó un 8,7%, creciendo 0,6 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,3% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 7,6%, incididos por los cesantes (6,5%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (21,5%).

    10/07/2026 - TOMAS RAU. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    ¿Punto de inflexión?

    Desde el gobierno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, comentó que “esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión (...) Nos estamos haciendo cargo de la emergencia laboral. En este último tiempo, hemos lanzado un Subsidio a la Contratación para nuevos empleos, y estamos recibiendo postulaciones desde el 15 de julio. De hecho, ya hemos recibido más de 4000 postulaciones. Los invitamos a postular a todos los empleadores al sitio web subsidioalempleo.cl”

    Sin embargo, esta visión de que se estaría llegando a un punto de inflexión no es compartida por los economistas. “Todavía es prematuro hablar de un punto de inflexión en el mercado laboral”, dice la economista de Clapes-UC, Carmen Cifuentes.

    Asimismo, la economista afirma que “la informalidad está amortiguando un aumento todavía mayor del desempleo. En doce meses se crearon 82 mil empleos, pero el empleo informal aumentó en alrededor de 108 mil puestos, mientras que el empleo formal se redujo en cerca de 35 mil. Esto significa que la creación neta de empleo se explica completamente por la informalidad y que, sin ella, el número total de ocupados habría disminuido”.

    Cristián Duarte, ex director de la Bolsa Nacional de Empleo, plantea que para hablar de un cambio relevante en la tendencia tendríamos que ver varios meses consecutivos de mejora, no solo una estabilización en una cifra alta. Una tasa de 9,4% sigue siendo muy elevada. Además, la informalidad se mantiene alta y la creación de empleo formal todavía es débil”.

    Mientras que el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, sostiene que “hay varios factores que deberían combinarse para generar una mejoría hacia fines de este año. La actividad económica debería empezar a crecer nuevamente. Con ello, debería comenzar a recuperarse la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. También deberían comenzar a verse los efectos de los subsidios recientemente anunciados por el gobierno y a partir de octubre entra en vigencia el Subsidio Unificado al Empleo”.

    Más sobre:EmpleoMercado laboralInformalidad

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