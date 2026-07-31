FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió extender hasta por 90 días hábiles adicionales el plazo para el análisis de la asociación entre Coexca S.A. y Comafri S.A., filial del holding de empresas Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A, en sus negocios de faena, procesamiento y comercialización de carne de cerdo, tras concluir que ésta puede reducir sustancialmente la competencia.

El 16 de junio la FNE inició una investigación con la finalidad de evaluar los potenciales efectos que esta asociación podría generar en la libre competencia.

Luego de esta primera fase de investigación, la FNE amplió el período de evaluación para recabar mayores antecedentes y evaluar en profundidad los potenciales riesgos que la operación pueda producir en la competencia en distintos segmentos de la industria de la carne de cerdo en Chile.

La operación contempla la fusión de las plantas faenadoras de cerdos de ambas compañías, la de Coexca, ubicada en Maule, y la de Comafri, en Rancagua, bajo una nueva sociedad que administrará tales instalaciones.

Sin embargo, el acuerdo también considera la unión de ambas compañías aguas abajo, al crear otra sociedad para la comercialización conjunta de cortes de carne de cerdo y productos derivados, lo que hasta ahora llevaba a cabo cada empresa de manera independiente.

Las proyecciones de la operación de concentración apuntan a una producción cercana a las 100 mil toneladas, lo que lo convertiría en el segundo mayor productor de carne de cerdo del país y ventas por US$250 millones.

Con esta operación, el mercado porcino local sería aún más concentrado de lo que ya es hoy, pues pasaría de cuatro grandes productores a solo tres, aunque el nuevo actor que salga como resultado de esta fusión podría desafiar con más fortaleza al que domina en producción y ventas, que es por lejos el holding Agrosuper.

Investigación de la FNE

En la investigación inicial, la FNE observó que las partes mantendrían elevadas participaciones de mercado en los servicios de faena de cerdos para terceros, una importante cercanía competitiva y una elevada superposición en los clientes que atienden, lo que podría generar efectos horizontales unilaterales en dicho segmento. También constató que podrían producirse dichos efectos en el segmento de la comercialización de carne de cerdo en los canales industrial y tradicional (carnicerías).

Todo esto, según la FNE, podría facilitar a las partes subir los precios, disminuir la calidad o afectar otras variables competitivas en ambos segmentos.

La FNE por otra parte advirtió posibles riesgos verticales de bloqueo de insumos en los segmentos de venta de cerdos vivos y de prestación de servicios de faena a terceros comercializadores.

Además, sostiene que el reducido número de actores, la existencia de vínculos estructurales y contractuales entre estos y la evidencia de ciertas barreras a la entrada y expansión podrían favorecer una coordinación entre empresas en los distintos segmentos de la industria.

También la entidad observó un posible aumento en el poder de compra de cerdos vivos de las partes frente a criadores no integrados, lo que podría afectar sus condiciones de venta.

La FNE precisó que cualquier tercero que tenga interés en esta operación, incluyendo consumidores, criadores de cerdos, comercializadores de carne de cerdo, competidores, entidades públicas, entre otros, podrán aportar antecedentes dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución que extiende la investigación, lo cual se efectuará en los próximos días, una vez resueltos los asuntos de confidencialidad con las partes.