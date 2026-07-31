Defensa anuncia revisión del financiamiento de las FF.AA. y plantea recuperar funciones de protección de la frontera

El ministro de Defensa, Fernando Barros, encabezó este viernes la Cuenta Pública 2026 de la cartera, instancia en la que realizó un balance de la gestión del sector durante el período 2025-2026 y delineó las prioridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast para los próximos años.

Entre los principales ejes expuestos estuvieron la modernización de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de sus capacidades y una revisión del sistema de financiamiento de la Defensa Nacional.

Barros sostuvo que e l actual mecanismo, basado en fondos plurianuales y un fondo de reserva estratégica, “no ha funcionado de la manera esperada” , por lo que planteó explorar alternativas que permitan garantizar un flujo permanente de recursos para proyectos de largo plazo. Según explicó, el fondo de reserva estratégico, cercano a los US$1.000 millones, no ha logrado completarse y actualmente mantiene solo el 0,1% de lo establecido por ley.

“ La Defensa Nacional no se puede improvisar y debemos buscar nuevas fórmulas , un sistema que funcione y garantice los proyectos de adquisiciones o gastos que aprobemos en el futuro”, señaló el ministro, quien además aseguró que el gobierno realizó esfuerzos para cubrir deudas operativas heredadas de la administración anterior y que el sector no tendrá nuevos recortes presupuestarios.

En materia de seguridad fronteriza, Barros destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur y en la frontera norte, y afirmó que el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de ampliar sus funciones . “No descartamos que las Fuerzas Armadas recuperen sus funciones de protección de nuestra larga frontera terrestre y mantener a Carabineros a cargo de los pasos fronterizos”, sostuvo.

El ministro también destacó que el Presidente Kast instruyó al Ejército la construcción de obstáculos físicos en sectores vulnerables de la frontera norte, como parte de las medidas destinadas a fortalecer el control territorial. A ello se suma la continuidad de la colaboración de las FF.AA. con las policías, bajo estados de excepción constitucional en la Macrozona Sur y mediante las funciones establecidas para la frontera norte.

El ministro también adelantó una revisión de diversos procesos administrativos, entre ellos las concesiones marítimas y acuícolas, la inscripción de armas, el otorgamiento de pensiones y montepíos, el Servicio Militar y la gestión presupuestaria . La idea, explicó, es incorporar tecnología e inteligencia artificial para agilizar los procedimientos y mejorar los estándares de transparencia.

En el plano legislativo, Barros destacó la relación con el Congreso y pidió respaldo para avanzar en proyectos vinculados a las Reglas de Uso de la Fuerza, la modernización de la carrera militar y eventuales modificaciones al sistema de financiamiento y desarrollo de proyectos de defensa.

Finalmente, el ministro planteó que “las capacidades estratégicas que Chile necesitará dentro de diez o quince años debemos comenzar a construirlas hoy ”, aseguró, destacando que la planificación no debe limitarse a la adquisición de equipamiento, sino también considerar doctrina, tecnología y formación de personal.

El discurso cerró con una definición sobre el objetivo estratégico de la cartera: “Nuestra tarea no es preparar a Chile para la guerra; nuestra tarea es preparar a Chile para preservar la paz y resguardar a su gente”.