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    Marcelo Díaz saca la voz en la U y recuerda su defensa a Michael Clark: “Es lo que sigo pensando”

    El capitán de Universidad de Chile insiste en su visión respecto de la gestión del expresidente de Azul Azul, quien está siendo formalizado por el caso Sartor.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Marcelo Díaz saca la voz en la U y recuerda su defensa a Michael Clark: “Es lo que sigo pensando”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Marcelo Díaz alza la voz en la U. En medio de la crisis que vive Azul Azul producto de la formalización a Michael Clark por el caso Sartor, el volante decidió pronunciarse. “Lo primero que tengo que decir es que como capitán del club me veo en la obligación y en la necesidad de salir a hablar, porque hoy en día estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre”, dijo.

    El mediocampista había expresado su respaldo al extimonel de Universidad de Chile en abril. Durante la última semana, el ingeniero comercial se desprendió de sus acciones. “Me quedó grabada una frase que él (Clark) dijo: venía a ordenar la casa. Muchos nos reíamos, pero fue lo que hizo. Hoy el club está muy solido economicamente y deportivamente. Que ahora le toque ir a disfrutar de su familia, estar tranquilo en su casa y se preocupe de lo más importante”, señaló en ese momento. Una frase que le valió diversas críticas.

    Ahora, lejos de retractarse, profundizó en el punto. “Claramente está todo a la vista y no vamos a obviar lo que sucede, pero lo que ha sucedido en abril es lo que sigo sosteniendo y es lo que sigo pensando. Deportivamente nosotros no tenemos ningún problema, yo siempre hablo desde lo deportivo porque es el lugar en el que a mí me corresponde hablar”, reconoció este viernes.

    Díaz y Clark en el CDA.

    “Yo no tengo ninguna injerencia, no tengo ninguna amistad con alguien de Sartor en este caso, en donde me han querido involucrar y de verdad que no tengo ni pito que tocar. Solamente me preocupo como el capitán que soy del club que amo. Me preocupa todo lo que sucede, pero deportivamente hablando. Hay temas en los que yo no tengo nada que ver”, añadió.

    En esa línea, Díaz valoró la defensa que realizó Cecilia Pérez, actual timonel de la concesionaria, hacia su figura. “Le agradecí obviamente, porque no es fácil ponerse en el lugar de otro y empatizar como ella lo hace. Me ha parecido lo correcto y se lo agradecí”, comentó.

    Ella y todos los funcionarios del club saben perfectamente quién soy yo, cómo me desvivo día a día en el club. Desde que volví en 2024, he dejado mi vida y he dejado la piel. He pasado más horas acá en el club que en mi propia casa por buscar soluciones y que seamos mejores día a día. Y eso, hasta el último de mis días, no va a cambiar”, añadió.

    Aun así, reconoció que en Universidad de Chile han sido días complejos. “Obviamente que no podemos hacer oídos sordos. Somos todos conscientes de lo que está sucediendo, pero deportivamente y futbolísticamente no nos podemos apartar de nuestro trabajo, que es intentar ganar fin de semana tras fin de semana”, enfatizó.

    Finalmente, al igual como dijo el técnico Fernando Gago, el mediocampista instó a sus compañeros a mantener el foco en el campo de juego. “Es lo que nos corresponde a nosotros y lo tenemos que hacer por un compromiso y por un respeto hacia el club y hacia los hinchas. Es difícil muchas veces estar ajeno, pero nosotros tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación”, declaró.

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