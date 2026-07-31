Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega? Foto referencial de archivo

Uno de los beneficios dirigidos a las familias corresponde al Bono de Protección, que es también conocido como Bono Dueña de Casa, al ser recibido principalmente los jefas de hogar.

Cabe destacar que este programa no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos.

La principal condición a cumplir para recibir este bono es que el grupo pertenezca a Seguridades y Oportunidades, además de haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas del subsistema, sea Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, mediante la firma de una carta de compromiso y plan de intervención.

Dicha entrega se traduce en pagos mensuales que se extienden por hasta dos años, dependiendo del periodo de ejecución del apoyo psicosocial, con los siguientes montos, según ChileAtiende:

En los primeros 6 meses se entregan $24.523

Desde el mes 7 al mes 12 se entregan $18.664

Desde el mes 13 al mes 18 se entregan $12.832

Desde el mes 19 al mes 24 se entregan $22.007

Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Cómo recibir el Bono Dueña de Casa

El Bono Dueña de Casa llega de forma automática a las familias beneficiarias mediante depósito en la CuentaRUT de BandoEstado.

Para verificar el pago del aporte se dispone de la plataforma de ChileAtiende, que a través del RUN informa sobre los programas asignados a cada persona.

En el caso quienes no posean CuentaRUT cuentan con la posibilidad que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se solicite su apertura a BancoEstado, de forma automática y sin costos, por lo que solo se debe acudir a una sucursal para retirar la tarjeta.