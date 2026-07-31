Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?
El aporte, llamado oficialmente Bono de Protección, facilita pagos mensuales por hasta dos años.
Uno de los beneficios dirigidos a las familias corresponde al Bono de Protección, que es también conocido como Bono Dueña de Casa, al ser recibido principalmente los jefas de hogar.
Cabe destacar que este programa no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos.
La principal condición a cumplir para recibir este bono es que el grupo pertenezca a Seguridades y Oportunidades, además de haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas del subsistema, sea Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, mediante la firma de una carta de compromiso y plan de intervención.
Dicha entrega se traduce en pagos mensuales que se extienden por hasta dos años, dependiendo del periodo de ejecución del apoyo psicosocial, con los siguientes montos, según ChileAtiende:
- En los primeros 6 meses se entregan $24.523
- Desde el mes 7 al mes 12 se entregan $18.664
- Desde el mes 13 al mes 18 se entregan $12.832
- Desde el mes 19 al mes 24 se entregan $22.007
Cómo recibir el Bono Dueña de Casa
El Bono Dueña de Casa llega de forma automática a las familias beneficiarias mediante depósito en la CuentaRUT de BandoEstado.
Para verificar el pago del aporte se dispone de la plataforma de ChileAtiende, que a través del RUN informa sobre los programas asignados a cada persona.
En el caso quienes no posean CuentaRUT cuentan con la posibilidad que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se solicite su apertura a BancoEstado, de forma automática y sin costos, por lo que solo se debe acudir a una sucursal para retirar la tarjeta.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.