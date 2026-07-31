SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    El aporte, llamado oficialmente Bono de Protección, facilita pagos mensuales por hasta dos años.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega? Foto referencial de archivo

    Uno de los beneficios dirigidos a las familias corresponde al Bono de Protección, que es también conocido como Bono Dueña de Casa, al ser recibido principalmente los jefas de hogar.

    Cabe destacar que este programa no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos.

    La principal condición a cumplir para recibir este bono es que el grupo pertenezca a Seguridades y Oportunidades, además de haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas del subsistema, sea Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, mediante la firma de una carta de compromiso y plan de intervención.

    Dicha entrega se traduce en pagos mensuales que se extienden por hasta dos años, dependiendo del periodo de ejecución del apoyo psicosocial, con los siguientes montos, según ChileAtiende:

    • En los primeros 6 meses se entregan $24.523
    • Desde el mes 7 al mes 12 se entregan $18.664
    • Desde el mes 13 al mes 18 se entregan $12.832
    • Desde el mes 19 al mes 24 se entregan $22.007
    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Cómo recibir el Bono Dueña de Casa

    El Bono Dueña de Casa llega de forma automática a las familias beneficiarias mediante depósito en la CuentaRUT de BandoEstado.

    Para verificar el pago del aporte se dispone de la plataforma de ChileAtiende, que a través del RUN informa sobre los programas asignados a cada persona.

    En el caso quienes no posean CuentaRUT cuentan con la posibilidad que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se solicite su apertura a BancoEstado, de forma automática y sin costos, por lo que solo se debe acudir a una sucursal para retirar la tarjeta.

    Más sobre:BonosBeneficiosBono Dueña de CasaBono Dueña de Casa 2026Bono de ProtecciónBono de Protección 2026RevisarRevisar con el RUTBono Dueña de Casa con el RUTPagoMontoMontosRequisitos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    Defensa anuncia revisión del financiamiento de las FF.AA. y plantea recuperar funciones de protección de la frontera

    La conjetura de Ramírez sobre Boric al compartir entrevista en que se insulta a Kast: “Yo creo que estaba curado”

    Tribunal posterga hasta el lunes pronunciamiento sobre prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín

    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    Mallplaza expande presencia en Colombia: adquirirá 8 malls por US$376 millones

    Lo más leído

    1.
    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    2.
    Temblor hoy, viernes 31 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 31 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    4.
    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    5.
    Así funciona la red de Metro este viernes 31 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este viernes 31 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”
    Chile

    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Defensa anuncia revisión del financiamiento de las FF.AA. y plantea recuperar funciones de protección de la frontera

    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile
    Negocios

    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    Mallplaza expande presencia en Colombia: adquirirá 8 malls por US$376 millones

    Ventas de vehículos de cero y bajas emisiones se duplican a junio pero se enfría la infraestructura para carga

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    La Conmebol reacciona por primera vez al plan de Infantino de privatizar la Copa del Mundo
    El Deportivo

    La Conmebol reacciona por primera vez al plan de Infantino de privatizar la Copa del Mundo

    Marcelo Díaz saca la voz en la U y recuerda su defensa a Michael Clark: “Es lo que sigo pensando”

    Infantino contraataca: FIFA acelera plan para aumentar el Mundial a 64 equipos tras fuerte rechazo a privatizar el torneo

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción
    Cultura y entretención

    Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas
    Mundo

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto