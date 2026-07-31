¿Por qué el mercado espera que CCU y Cap reporten pérdidas?

La temporada de resultados correspondiente al segundo trimestre del año ya está en marcha. Los bancos de inversión ya hicieron sus proyecciones para las compañías bajo su cobertura, y en general estimaron un alza en la última línea. Sin embargo, hay dos empresas que, en particular, reportarían pérdidas.

CAP es una de ellas. Credicorp Capital estima que la empresa informará el próxima 7 de agosto pérdidas por US$23 millones -por debajo de los US$42,7 millones del mismo periodo de 2025- a pesar de “una recuperación operacional significativa en el segundo trimestre del 2026, impulsada casi en su totalidad por CMP (Compañía Minera del Pacífico) y favorecida por una base de comparación exigente, aunque la compañía aún registraría una pérdida neta”.

La entidad proyecta un crecimiento de 13% en sus ingresos, que totalizarían US$438 millones, mientras que el ebitda avanzaría 90% a US$118 millones

Hacia adelante, Credicorp apuntó que el reciente anuncio de suspensiones temporales en algunas operaciones de CAP debido a las intensas lluvias en Chile “introduce riesgos a la baja para nuestras proyecciones de volúmenes, ingresos y ebitda de 2026″, pero como posible factor mitigante, “la eventual venta de los activos siderúrgicos de Huachipato podría liberar cerca de US$ 130 millones de valor. Sin embargo, sólo alrededor de US$ 25 millones serían recibidos como pago inicial en efectivo, mientras que el resto dependería del valor de una participación accionaria y de pagos contingentes”.

Por su parte, Bice Inversiones estimó una pérdida de US$29,7 millones en el segundo trimestre, mientras que su ebitda crecería 24% hasta los US$77 millones, “impulsado principalmente por una base comparativa baja en CMP debido a contingencias en la fase 5 de la mina Los Colorados”.

Sin embargo, señaló que a pesar de un aumento interanual del 15,1% en el precio de referencia del mineral de hierro, “prevemos que los precios realizados del mineral de hierro aumenten solo un 3,1% interanual, situándose en torno a los US$ 98 por tonelada métrica, cifra prácticamente en línea con la del primer trimestre de 2026″.

“Esta leve mejora se explica en gran medida por un incremento interanual del 60,5% en los costos de flete, impulsado principalmente por los mayores precios del combustible durante el trimestre. Por otro lado, esperamos que los volúmenes de la división minera sean un 5% inferiores en términos interanuales”, sostuvo.

Por su parte, LarrainVial estimó pérdidas por US$27 millones, mientras que los ingresos crecerían 14% y el ebitda un 58%.

“En cuanto a los envíos de mineral de hierro en lo que va de año, prevemos que los volúmenes desciendan a 3,4 millones de toneladas métricas, acompañados de mayores costos operativos impulsados ​​por los fletes y una valoración a precios de mercado potencialmente desfavorable debido a la debilidad del mineral de hierro hacia finales de junio", dijo la firma.

CCU también en rojo

CCU es la otra compañía del Ipsa para la cual el mercado espera pérdidas. La entrega de sus estados financieros para el segundo trimestre está programada para el próximo 4 de agosto.

En su informe, Credicorp indicó que los ingresos de la compañía aumentarían 3% en el segundo trimestre, con un avance tanto en el negocio principal de Chile como en los segmentos internacionales.

“Los ingresos en Chile habrían crecido alrededor de 2%, apoyados por mayores volúmenes impulsados por bebidas no alcohólicas y destilados, mientras que las categorías de cerveza registraron una caída de un dígito medio, particularmente en las marcas no premium”, indicó.

En tanto, para el segmento de vinos (Viña San Pedro Tarapacá), “anticipamos una caída de ingresos de dos dígitos bajos, originada por una disminución similar en los volúmenes de venta de vino, afectada por menores exportaciones y un mercado doméstico más débil, junto con precios de exportación impactados negativamente por la apreciación del peso chileno”.

“Estimamos una pérdida neta atribuible a los accionistas controladores de $ 15.600 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación con una pérdida de $11.600 millones en el segundo trimestre de 2025, ya que el mayor EBIT sería compensado por mayores pérdidas no operacionales y efectos tributarios menos favorables”, dijo.

En tanto, Bice Inversiones proyectó pérdidas por $24.009 millones, debido principalmente a temas relativos al diferencias de cambio. En tanto, las ventas de la empresa crecerían 0,7% y su ebitda 37,3% hasta los $27.215 millones.

“CCU se verá beneficiada por las categorías de bebidas no alcohólicas”, dijo la firma.