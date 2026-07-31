SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Por qué el mercado espera que CCU y Cap reporten pérdidas?

    Los principales bancos de inversión del país ya realizaron sus proyecciones para los resultados de las empresas correspondientes al segundo trimestre del 2026. Y si bien para la mayoría de las empresas bajo su cobertura estimaron números azules, hay dos donde la última línea terminaría en rojo.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    La temporada de resultados correspondiente al segundo trimestre del año ya está en marcha. Los bancos de inversión ya hicieron sus proyecciones para las compañías bajo su cobertura, y en general estimaron un alza en la última línea. Sin embargo, hay dos empresas que, en particular, reportarían pérdidas.

    CAP es una de ellas. Credicorp Capital estima que la empresa informará el próxima 7 de agosto pérdidas por US$23 millones -por debajo de los US$42,7 millones del mismo periodo de 2025- a pesar de “una recuperación operacional significativa en el segundo trimestre del 2026, impulsada casi en su totalidad por CMP (Compañía Minera del Pacífico) y favorecida por una base de comparación exigente, aunque la compañía aún registraría una pérdida neta”.

    La entidad proyecta un crecimiento de 13% en sus ingresos, que totalizarían US$438 millones, mientras que el ebitda avanzaría 90% a US$118 millones

    Hacia adelante, Credicorp apuntó que el reciente anuncio de suspensiones temporales en algunas operaciones de CAP debido a las intensas lluvias en Chile “introduce riesgos a la baja para nuestras proyecciones de volúmenes, ingresos y ebitda de 2026″, pero como posible factor mitigante, “la eventual venta de los activos siderúrgicos de Huachipato podría liberar cerca de US$ 130 millones de valor. Sin embargo, sólo alrededor de US$ 25 millones serían recibidos como pago inicial en efectivo, mientras que el resto dependería del valor de una participación accionaria y de pagos contingentes”.

    Por su parte, Bice Inversiones estimó una pérdida de US$29,7 millones en el segundo trimestre, mientras que su ebitda crecería 24% hasta los US$77 millones, “impulsado principalmente por una base comparativa baja en CMP debido a contingencias en la fase 5 de la mina Los Colorados”.

    Sin embargo, señaló que a pesar de un aumento interanual del 15,1% en el precio de referencia del mineral de hierro, “prevemos que los precios realizados del mineral de hierro aumenten solo un 3,1% interanual, situándose en torno a los US$ 98 por tonelada métrica, cifra prácticamente en línea con la del primer trimestre de 2026″.

    “Esta leve mejora se explica en gran medida por un incremento interanual del 60,5% en los costos de flete, impulsado principalmente por los mayores precios del combustible durante el trimestre. Por otro lado, esperamos que los volúmenes de la división minera sean un 5% inferiores en términos interanuales”, sostuvo.

    Por su parte, LarrainVial estimó pérdidas por US$27 millones, mientras que los ingresos crecerían 14% y el ebitda un 58%.

    “En cuanto a los envíos de mineral de hierro en lo que va de año, prevemos que los volúmenes desciendan a 3,4 millones de toneladas métricas, acompañados de mayores costos operativos impulsados ​​por los fletes y una valoración a precios de mercado potencialmente desfavorable debido a la debilidad del mineral de hierro hacia finales de junio", dijo la firma.

    CCU también en rojo

    CCU es la otra compañía del Ipsa para la cual el mercado espera pérdidas. La entrega de sus estados financieros para el segundo trimestre está programada para el próximo 4 de agosto.

    En su informe, Credicorp indicó que los ingresos de la compañía aumentarían 3% en el segundo trimestre, con un avance tanto en el negocio principal de Chile como en los segmentos internacionales.

    “Los ingresos en Chile habrían crecido alrededor de 2%, apoyados por mayores volúmenes impulsados por bebidas no alcohólicas y destilados, mientras que las categorías de cerveza registraron una caída de un dígito medio, particularmente en las marcas no premium”, indicó.

    En tanto, para el segmento de vinos (Viña San Pedro Tarapacá), “anticipamos una caída de ingresos de dos dígitos bajos, originada por una disminución similar en los volúmenes de venta de vino, afectada por menores exportaciones y un mercado doméstico más débil, junto con precios de exportación impactados negativamente por la apreciación del peso chileno”.

    “Estimamos una pérdida neta atribuible a los accionistas controladores de $ 15.600 millones en el segundo trimestre de 2026, en comparación con una pérdida de $11.600 millones en el segundo trimestre de 2025, ya que el mayor EBIT sería compensado por mayores pérdidas no operacionales y efectos tributarios menos favorables”, dijo.

    En tanto, Bice Inversiones proyectó pérdidas por $24.009 millones, debido principalmente a temas relativos al diferencias de cambio. En tanto, las ventas de la empresa crecerían 0,7% y su ebitda 37,3% hasta los $27.215 millones.

    “CCU se verá beneficiada por las categorías de bebidas no alcohólicas”, dijo la firma.

    Más sobre:MercadosResultados de empresasCCUCapCredicorpCAP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    Ministro Arrau encabeza operativo de fiscalización en accesos a Temucuicui y destaca baja de delitos violentos en la Araucanía

    Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB

    Fiscal Nacional designa a Héctor Valladares como director de la Academia del Ministerio Público

    Comunidad Palestina denuncia discriminación contra chileno de origen palestino en aeropuerto de Israel y pide medidas al gobierno

    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    Lo más leído

    1.
    “Un cirujano, muy cuidadoso”: Eduardo Aninat elogia la gestión de Quiroz y se opone a la privatización de Codelco

    “Un cirujano, muy cuidadoso”: Eduardo Aninat elogia la gestión de Quiroz y se opone a la privatización de Codelco

    2.
    Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

    Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

    3.
    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    La primera baja de Gómez al mando de la Dipres: renuncia la jefa del Departamento de Finanzas

    4.
    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    5.
    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario

    6.
    CMF oficializa el fin de la tarjeta de coordenadas para transacciones bancarias

    CMF oficializa el fin de la tarjeta de coordenadas para transacciones bancarias

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”
    Chile

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    Ministro Arrau encabeza operativo de fiscalización en accesos a Temucuicui y destaca baja de delitos violentos en la Araucanía

    Fiscal Nacional designa a Héctor Valladares como director de la Academia del Ministerio Público

    Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB
    Negocios

    Ejecución fiscal a junio: ingresos mejoran, pero deuda pública sigue subiendo y supera el 43% del PIB

    FNE extiende plazo de investigación por fusión que crearía el segundo mayor productor de carne de cerdo en Chile

    Mallplaza expande presencia en Colombia: adquirirá 8 malls por US$376 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Las regiones que tendrán las lluvias más intensas hasta el sábado, según los meteorólogos

    Revisa todas las regiones que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Gianni Infantino y la FIFA desisten de la idea de vender el Mundial: “El proyecto ha generado divisiones”
    El Deportivo

    Gianni Infantino y la FIFA desisten de la idea de vender el Mundial: “El proyecto ha generado divisiones”

    La Conmebol reacciona por primera vez al plan de Infantino de privatizar la Copa del Mundo

    Marcelo Díaz saca la voz en la U y recuerda su defensa a Michael Clark: “Es lo que sigo pensando”

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción
    Cultura y entretención

    Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción

    Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile

    Gepe y Silvana Estrada reinventan “Hablar de Ti”

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas
    Mundo

    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    Migrantes, Marruecos y Schengen: las claves para entender la crisis migratoria de Ceuta

    Pedro Sánchez responde a las críticas de Italia y apunta que allí reciben más inmigrantes irregulares que España

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto