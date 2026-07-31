Tras cifras sectoriales, economistas anticipan Imacec de junio en torno a 2%

La economía chilena da signos de mejoría en junio. Así se desprende del resultado de los sectores económicos, los cuales, por primera vez en mucho tiempo, muestran variaciones positivas en sus principales componentes a nivel desestacionalizado.

De acuerdo al INE, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó 1,3% en junio de 2026 respecto de igual mes del año anterior, lo que supone su primera alza luego de ocho meses consecutivos en terreno negativo.

El resultado se explicó por las incidencias positivas de dos de los tres sectores que componen el indicador: el Índice de Producción Minera que sumó 2,377 puntos porcentuales (pp.), y el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), con 0,360 pp.

En sentido contrario, el Índice de Producción Manufacturera restó 1,437 pp. El mes contó con un día hábil más que junio de 2025. Al descontar ese efecto y el componente estacional, el IPI mostró un crecimiento mensual de 1,6%, pero una caída de 0,2% en la comparación anual.

Con estas cifras sobre la mesa, los expertos anticipan que el Imacec de junio, que el Banco Central publicará el lunes, se ubicará entre 1,8% y 2%.

“Proyectamos un alza anual de 1,8% para el Imacec de junio, resultado que estaría explicado principalmente por los servicios. Para el Imacec no minero, en tanto, esperamos un alza anual de 1,4%”, señalan desde Coopeuch.

Desde Gemines sostiene que dada las cifras de actividad sectorial se espera una variación anual del Imacec de 1,9% en junio. “Si bien este resultado positivo respecto de los meses anteriores es mejor a lo anticipado previamente a la publicación de las cifras del INE, no logra evitar que el segundo trimestre tenga una variación negativa (-0,1%) respecto al mismo período de 2025”.

Valentina Aplablaza, economista del OCEC-UDP señala que “las cifras sectoriales permiten proyectar una expansión del Imacec para el mes de junio, en torno a 2,0% anual, terminando así la racha de cinco meses consecutivas donde la actividad económica se contrajo en términos interanuales”.

Desde Clapes UC también proyectan “un aumento de 2,0% anual por arriba del aumento contemplado en las encuestas. De esta forma, el segundo trimestre cerraría preliminarmente con una caída de 0,1%”.

En Santander refuerzan esa mirada. “Los indicadores sectoriales de junio apuntan a una mejora de la actividad, con una moderación de la caída de manufactura, un crecimiento del comercio y un repunte de la minería”. Así, en conjunto, “estos resultados anticipan el primer Imacec positivo en el año, donde estimamos un crecimiento en torno al 2%”.