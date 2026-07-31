Vallejo vuelve a la carga y ahora se lanza contra republicanos y libertarios: “La ultraderecha está corriendo el cerco”

La exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), no se quedó solo en sus críticas al gobierno de José Antonio Kast y, ahora, cargó en contra de republicanos y libertarios.

La militante comunista volvió a estar en el centro del debate tras su participación en el podcast Animales Políticos de Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio, donde cuestionó que las promesas en materia de seguridad del Mandatario son “una gran estafa”, además de apuntar a las vocerías de La Moneda.

Las declaraciones de la ex secretaria de Estado tuvo una respuesta en masa del Ejecutivo, que reprochó los emplazamientos al afirmar que no cuentan con sustento en la “evidencia”.

Tras estos cruces y su regreso a la política contingente, al menos en sus comentarios, la otrora portavoz de la administración de Gabriel Boric participó este jueves en un conversatorio con más de 200 dirigentas estudiantiles y juveniles de Cerro Navia.

En ese contexto, Vallejo advirtió sobre posibles retrocesos en derechos sociales propuestos desde el Partido Republicano, tienda ancla del Ejecutivo, y también del Partido Nacional Libertario, que aunque no es fuerza de gobierno, también retomó la batalla cultural.

“Una de las peores cosas que podemos hacer es subestimar el avance de sectores que quieren quitarnos avances y conquistas sociales, como la Ley de tres causales o la propiedad estatal de Codelco. Es importante darnos cuenta cuando la ultraderecha está corriendo el cerco”, dijo.

Esto, luego del proyecto “Escucha su corazón” levantado por el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea, que apunta a que las mujeres y niñas que soliciten un aborto legal bajo las tres causales tengan que escuchar los latidos fetales o recibir dicha información de manera previa al procedimiento.

Y, además, luego que el senador y presidente de los republicanos, Arturo Squella, planteó la privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), al menos en un porcentaje, para “darle oxígeno” a la cuprífera.

En el caso del primero, el Ejecutivo no ha fijado un postura y, d e hecho, la incomodidad del gobierno se ha hecho evidente cada vez que sus autoridades han sido consultadas al respecto , optando por esquivar un pronunciamiento concreto.

Sobre Codelco, en tanto, en una primera instancia La Moneda descartó privatizar la empresa estatal y apuntó a vender activos “prescindibles” de sus filiales. Luego, eso sí, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a incorporar capital privado.