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    Culto

    Ministerio de las Culturas anuncia el jurado de los Premios Nacionales 2026

    Los convocados en cada disciplina serán responsables de elegir a quienes reciban el máximo reconocimiento que entrega el Estado a la obra y trayectoria de artistas nacionales, que este año corresponde a las categorías: Literatura y Artes Musicales.

    Por 
    Equipo de Culto

    El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció este viernes 31 de julio los nombres de los jurados de los Premios Nacionales 2026, máximo reconocimiento entregado por el Estado a la obra y trayectoria de artistas chilenos y chilenas, que este año corresponde al Premio Nacional de Literatura y al Premio Nacional de Artes Musicales.

    El jurado del Premio Nacional de Literatura estará conformado por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces; el último galardonado con el Premio Nacional de Literatura, Ramón Díaz Eterovic; José Antonio Guzmán Cruzat, rector de la Universidad de Los Andes en representación del Consejo de Rectores; Pedro Pablo Zegers Blachet, en representación de la Academia Chilena de la Lengua; y Diamela Eltit González y Pedro Gandolfo Gandolfo, los dos representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    En tanto, para el Premio Nacional de Artes Musicales, el jurado estará compuesto por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; la rectora de la Universidad de Chile Alejandra Mizala Salces; el último galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales, Valentin Trujillo Sánchez; Andrés Maupoint Álvarez, en representación de la Academia de Bellas Artes; el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Carlos González Morales, en representación del Consejo de Rectores; y los designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Myriam Singer González y Karina Glasinovic Duhalde

    Este jurado realizará sus respectivas sesiones de constitución durante el mes de agosto, luego de lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir su fallo.

    Más información en https://www.cultura.gob.cl/premiosnacionales/.

    Más sobre:ArteMinisterio de las CulturasPremios Nacionales 2026Premio Nacional de LiteraturaPremio Nacional de MúsicaArte Culto

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