Grupo Angelini busca aumentar su participación en Red Megacentro y cierra proceso de compra de acciones

Inversiones Siemel S.A, ligada al grupo Angelini, anunció que cerró el acuerdo para comprar del orden del 7% de las acciones de Red Megacentro, firma donde hoy la familia es el accionista mayoritario, pero no controlador.

El acuerdo considera el pago de 0,017034845 UF por acción y las acciones a comprar son 55.163.733, por lo que la firma desembolsaría un total de 939.705,64 UF, cerca de $38.382 millones.

En detalle, la operación es el acuerdo de la venta del 5,7% del total de acciones de Red Megacentro que tiene a la fecha Inversiones Fortaleza Limitada, vinculada a Luís Felipe Lehuedé, y el 1,529% de las acciones de la firma que controla la Sociedad de Inversiones El Coipo Limitada, ligada a Gustavo Swett.

Sin embargo, la operación está sujeta “al cumplimiento de los mecanismos de derecho preferente de adquisición de acciones establecidos en el pacto de accionistas en el que son parte, entre otros, los vendedores y la sociedad”.

“El número de acciones a ser adquiridas por Inversiones Siemel S.A. dependerá de si otros accionistas que son parte del mencionado pacto ejercen su derecho preferente de adquisición de las acciones”, dijo el hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que reportó la operación.

En enero del año pasado, el grupo Angelini había aumentado su participación bajo el mismo proceso, donde buscaba adquirir hasta el 10% de las acciones que estaban en manos del grupo empresarial de EBCO S.A. Sin embargo, en ese momento, “otros accionistas” ejercieron su derecho preferente y solo compró el 4,47% del total accionario.

Respecto al nuevo proceso, se espera que la operación se cierre durante el mes de septiembre de 2026.

“Estimamos que la operación descrita, en caso de concretarse, tendrá positivos efectos en los resultados de la sociedad, sin perjuicio de que por el momento estos efectos no son cuantificables”, dijo la empresa que hoy no tiene un controlador y se dedica al negocio de construcción y arriendo de bodegas.

El grupo Angelini hoy es el accionista mayoritario con el 26,60% de la propiedad. La familia ingresó en 2018 a la empresa tras adquirir el 23,44% de la propiedad y mediante una capitalización.

El segundo mayor accionista es el Fondo de Inversión Link - Inmobiliario I, que tiene el 23,99% de la propiedad. Dicha sociedad está ligada a Link Capital Partners, un banco de inversión con sede en Chile que tiene como socios a Gonzalo Covarrubias, Fernando Edwards y Cristián Letelier, entre otros.

Durante el segundo trimestre de 2026, Red Megacentro registró ingresos por actividades de $49.100 millones, un 2,7% por sobre el mismo período del año anterior. “Este crecimiento se produjo en un contexto de renovación del portafolio y vacancias transitorias asociadas a la incorporación y relocalización de superficies”, dijo la firma hace unos días atrás cuando informó sus resultados.

En tanto, las ganancias del segundo trimestre se ubicaron en $17.386 millones, una recuperación frente a los $97 millones de pérdidas que se registraron en el mismo período del 2025. En el primer semestre, las utilidades llegaron a $80.588 millones, una subida de un 136% respecto a las registradas en 2025.